Atacante do Botafogo fica atrás apenas de Haaland em site de transferências

O atacante Erison, do Botafogo, está ganhando proporções mundiais. O jogador é um dos mais pesquisados no site "Transfermarkt", especializado em valores de mercado. O "boom" do centroavante alvinegro ocorreu após a vitória sobre o Flamengo, no último domingo (8), pelo Brasileirão.

Erison fica atrás apenas de Erling Braut Haaland nos jogadores mais pesquisados pelos internautas na plataforma. 'El Toro' está desbancando nomes como Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

O nome de Erison chegou até mesmo a liderar o ranking em algumas horas do domingo, mas logo foi ultrapassado diante do rumor de que Haaland iria para o Manchester City - algo confirmado oficialmente nesta segunda-feira.

De acordo com o portal, o valor de mercado do atacante do Botafogo é 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões, na cotação atual). O atleta, vale lembrar, foi emprestado ao Alvinegro por dois anos sem custos após ter sido adquirido por uma empresa que agencia jogadores.

Erison tem 11 gols marcados em 17 jogos na temporada 2022 e é o artilheiro do Botafogo no ano.