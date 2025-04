Arteta ignora vantagem e quer Arsenal no ataque contra o Real Madrid: 'Mentalidade de vencer'

A vitória por 3 a 0 no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, em Londres, deu ao Arsenal uma vantagem considerável sobre o Real Madrid. O técnico Mikel Arteta, porém, não quer saber de jogar com o regulamento e espera que sua equipe busque outra vitória sobre o forte clube espanhol, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

"Queremos fazer a mesma coisa: vencer e dominar, assim como na primeira partida", resumiu o técnico do Arsenal em entrevista coletiva, nesta terça-feira, em Madri. "É o mesmo que fizemos em Londres, nossa preparação para o jogo tem sido sobre as coisas que temos de fazer e dominar durante o jogo para nos dar a melhor chance possível de vencer o jogo. Isso está claro em nossa mentalidade e na maneira como jogaremos amanhã."

Para alcançar o objetivo, o treinador espanhol sabe que não será fácil segurar Bellingham, Mbappé, Vinicius Júnior e companhia e conta com a força emocional dos seus comandados a fim de voltar à Inglaterra com a vaga nas semifinais da competição continental - se avançar, vai enfrentar o Paris Saint-Germain por vaga na decisão.

"Há três aspectos principais no jogo: o aspecto físico, o aspecto técnico e tático e o aspecto emocional. E esse aspecto emocional é muito significativo, porque tenho muita segurança no que a equipe fez durante toda a temporada, em contextos positivos e em contextos muito difíceis. Esse é provavelmente o caminho e o motivo pelo qual essas coisas aconteceram", comentou.

Apesar da confiança do lado londrino, o Arsenal poderá figurar pela terceira vez em uma semifinal continental em 23 tentativas. Na última temporada, a equipe caiu justamente nas quartas, diante do Bayern de Munique, mas Arteta vê um ambiente diferente neste ano.

"Quando você quer fazer história, antes de tudo, você tem que estar animado com ela. Precisa estar realmente preparado para isso e, depois, convencido do que quer alcançar. Depois, é só insistir e ir passo a passo", ensinou, confiante nos seus comandados, especialmente no setor defensivo, que não sofre três gols em uma partida desde dezembro de 2023.

"Já faz 497 dias, mas não importa. Temos de provar isso agora, neste contexto, e essa é a beleza da coisa. Esse é o desafio e a grande vantagem do esporte", falou Arteta. "Mostramos que somos capazes de fazer isso, e isso precisa nos dar segurança e confiança de que podemos fazê-lo. Agora, vamos conversar em campo, é a única coisa que importa."