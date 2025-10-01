Arsenal vence Olympiacos e fica entre os líderes da Champions League; City só empata Estadão Conteúdo 01.10.25 18h33 Dois gigantes do futebol inglês tiveram resultados distintos, nesta quarta-feira, na segunda rodada da fase de classificação da Champions League. O Arsenal contou com gol do brasileiro Gabriel Martinelli para bater, por 2 a 0, em casa, o Olympiacos, da Grécia, para ficar entre os líderes da competição, enquanto o Manchester City amargou um empate, por 2 a 2, com o Mônaco, fora de casa, com direito a gol de pênalti aos 45 da etapa final. Com os resultados, o Arsenal manteve os 100% e chegou aos seis pontos, se igualando a Bayern de Munique, Real Madrid; Paris Saint-Germain, Internazionale e Qarabag na classificação. O City é o oitavo, com quatro pontos. O fato triste foram as contusões dos brasileiros Vanderson, do Mônaco, e Gabriel Magalhães, do Arsenal. Ambos foram convocados nesta quarta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da seleção dias 10 e 14 contra Coreia do Sul e Japão, respectivamente. Em Londres, o Arsenal teve mais trabalho que o esperado diante do grego Olympiacos. Muito por causa da pouca produção ofensiva do time do técnico Mikel Arteta. Apesar do domínio territorial, com quase 70% de posse de bola, a equipe inglesa decepcionou seus torcedores, que vibraram aos 12 minutos do primeiro tempo, com o 'chorado' gol de Gabriel Martinelli, que pegou o rebote na finalização. Nova grande emoção para o torcedor do Arsenal veio aos 47 da etapa final com o segundo gol, marcado por Saka. O City teve um jogo bastante disputado diante do Monaco, com dois tempos distintos. No primeiro, on ingleses dominaram e poderiam ter feito uma vantagem maior que os 2 a 1 conquistados. Haaland fez os dois gols, enquanto Teze marcou para os franceses. O'Reilly, por duas vezes, quase ampliou o placar para o time de Manchester. Na segunda etapa, o Monaco foi para o ataque e incomodou demais o goleiro Donnarumma até os 15 minutos. Aos poucos o ritmo francês diminuiu e o City passou a ficar mais tempo com a bola. Com isso as chances voltaram a aparecer. Reijnders acertou o travessão e Halland forçou o goleiro Kohn a fazer boa defesa. Tudo isso a 15 minutos do final da partida. Mas ainda tinha tempo para mais emoção. Em um lance verificado pelo VAR, o Monaco chegou ao empate, os 45 minutos, com o zagueiro Dier em cobrança de pênalti. Outros jogos da rodada: Qarabag 2 x 0 Copenhague, Union St. Gilloise 0 x 4 Newcastle, Bayer Leverkusen 1 x 1 PSV Eindhoven, Borussa Dortmund 4 x 1 Athletic Bilbao, Napoli 2 x 1 Sporting e Villarreal 2 x 2 Juventus. 