Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio

Franco Baralle, armador argentino de 26 anos, foi atropelado por uma motocicleta enquanto pedalava em direção ao treino na Gávea na manhã de terça-feira (19/8). O jogador, recém-contratado pelo Flamengo para a temporada do Novo Basquete Brasil, estava de bicicleta quando uma moto aparentemente avançou o sinal vermelho, provocando a colisão.

Após o acidente, Baralle recebeu os primeiros atendimentos no local e foi transportado para um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo avaliações médicas iniciais, o atleta sofreu uma fratura no tornozelo e precisará passar por procedimento cirúrgico.

O Flamengo divulgou comunicado oficial em suas redes sociais sobre o ocorrido: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Franco Baralle, reforço do FlaBasquete para a nova temporada, sofreu um acidente na chegada ao treinamento da equipe nesta manhã. Baralle foi encaminhado ao hospital e será submetido, ainda esta noite, a uma cirurgia para..."

De acordo com as primeiras avaliações médicas, a previsão é que o armador retorne às quadras apenas em janeiro de 2026. O clube carioca anunciou que publicará um novo boletim médico nesta quarta-feira (20/8) com mais detalhes sobre o estado de saúde do jogador.

O acidente aconteceu nas proximidades do centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o condutor da motocicleta envolvida na colisão.

Na temporada anterior, quando defendia o Minas Tênis Clube, o armador argentino disputou 34 partidas. Durante sua passagem pela equipe mineira, Baralle obteve médias de 11,7 pontos por jogo, além de 2,7 rebotes e 3,4 assistências, atuando aproximadamente 23,9 minutos por partida.