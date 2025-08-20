Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino O Liberal 20.08.25 0h24 Franco Baralle, armador argentino de 26 anos, foi atropelado por uma motocicleta enquanto pedalava em direção ao treino na Gávea na manhã de terça-feira (19/8). O jogador, recém-contratado pelo Flamengo para a temporada do Novo Basquete Brasil, estava de bicicleta quando uma moto aparentemente avançou o sinal vermelho, provocando a colisão. Após o acidente, Baralle recebeu os primeiros atendimentos no local e foi transportado para um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo avaliações médicas iniciais, o atleta sofreu uma fratura no tornozelo e precisará passar por procedimento cirúrgico. O Flamengo divulgou comunicado oficial em suas redes sociais sobre o ocorrido: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Franco Baralle, reforço do FlaBasquete para a nova temporada, sofreu um acidente na chegada ao treinamento da equipe nesta manhã. Baralle foi encaminhado ao hospital e será submetido, ainda esta noite, a uma cirurgia para..." De acordo com as primeiras avaliações médicas, a previsão é que o armador retorne às quadras apenas em janeiro de 2026. O clube carioca anunciou que publicará um novo boletim médico nesta quarta-feira (20/8) com mais detalhes sobre o estado de saúde do jogador. O acidente aconteceu nas proximidades do centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o condutor da motocicleta envolvida na colisão. Na temporada anterior, quando defendia o Minas Tênis Clube, o armador argentino disputou 34 partidas. Durante sua passagem pela equipe mineira, Baralle obteve médias de 11,7 pontos por jogo, além de 2,7 rebotes e 3,4 assistências, atuando aproximadamente 23,9 minutos por partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12