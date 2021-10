Após começo agitado, Atlético-MG vira sobre Cuiabá e abre 11 pontos na liderança

O Atlético-MG se recuperou do susto de um gol contra no primeiro minuto e buscou a virada sobre o Cuiabá, no Mineirão, para seguir seu caminho rumo ao título do Campeonato Brasileiro. O jogo da 28ª rodada terminou com vitória por 2 a 1 para o time mandante, que abre uma vantagem de 11 pontos para o vice-líder Fortaleza.

O jogo deste domingo marcou o encontro do melhor mandante com o visitante mais indigesto do campeonato. O resultado leva o Atlético-MG aos 59 pontos, 11 a mais que o Fortaleza, novo segundo colocado. A vantagem para Flamengo e Palmeiras agora é de 13 pontos, sendo que o time carioca tem dois jogos a menos que o Atlético. O Cuiabá tem 35 pontos e ocupa a 10ª colocação.

O começo de jogo no Mineirão foi absolutamente eletrizante. Logo no primeiro minuto após a bola rolar, um gol contra bizarro do Atlético-MG tirou o zero do placar. Nathan Silva recebeu sozinho na zaga e recuou mal para Everson, que não conseguiu dominar e a bola foi para o fundo das redes.

O Atlético-MG buscou o empate rapidamente, logo aos três minutos Após cobrança ensaiada de escanteio, Keno chegou na linha de fundo e cruzou para Hulk completar quase em cima da linha do gol Antes dos 10 minutos, Everson ainda teve que fazer grande defesa em cabeceio de Jenison. O atacante do Cuiabá obrigou o goleiro do time mineiro a fazer defesa novamente aos 27 minutos em chute de fora da área.

Na metade final do primeiro tempo foi o Atlético quem dominou as ações ofensivas da partida. Depois de muito tentar, o time da casa conseguiu a virada nos acréscimos, aos 47 minutos. Arana cruzou para o volante Jair cabecear na pequena área e fazer 2 a 1.

No que parecia um replay do começo do primeiro tempo, o jogo voltou do intervalo com gol do Hulk antes do relógio marcar um minuto de jogo. Walter cometeu falha gritante no lance, mas a arbitragem anulou o gol, marcando toque no braço do atacante.

Comandado por Hulk, o Atlético-MG dominou as ações ofensivas nos minutos seguintes, assustando a defesa do Cuiabá em algumas chegadas. O cenário de maior domínio do líder seguiu até os minutos finais, quando o Cuiabá começou a se lançar mais ao ataque em busca do empate. Aos 35 minutos, João Lucas fez ótima jogada individual, mas finalizou fraco nas mãos de Everson. O placar de 2 a 1 permaneceu até o apito final.

O Atlético-MG volta a campo na próxima quarta-feira para confirmar a classificação para a final da Copa do Brasil, após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida contra o Fortaleza. Os times se enfrentam no estádio do Castelão, às 21h30. No próximo sábado, o time Alvinegro faz confronto contra o Flamengo que pode ser decisivo na briga pelo título. O jogo da 29ª rodada do Brasileirão acontece no estádio do Maracanã, às 19h.

Já o Cuiabá terá uma semana de folga antes de enfrentar o Red Bull Bragantino na Arena Pantanal, na segunda-feira, dia primeiro de novembro, às 20h.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 X 1 CUIABÁ

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Réver), Zaracho (Savarino) e Nacho Fernández (Tchê Tchê); Keno (Vargas) e Hulk (Diego Costa). Técnico: Cuca.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir (Uillian Correia), Camilo (Jonathan Cafu) e Rafael Gava (Yuri Lima); Max (Felipe Marques), Jenison (Elton) e Clayson. Técnico: Jorginho.

GOLS - Nathan Silva, contra, a um minuto, Hulk, aos três, e Jair, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 928.101,00.

PÚBLICO - 30.627 presentes.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).