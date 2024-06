Após anúncio do Cruzeiro, Dudu recua e segue no Palmeiras até 2025

Dudu fica no Palmeiras! Dois dias após ter anunciado em suas redes que tinha um acordo com o atleta e com o clube paulista, o Cruzeiro colocou um ponto final nas negociações, depois do recuo do jogador em razão da repercussão negativa entre a torcida alviverde.

"Mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o clube celeste se dirige a sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista", disse a nota do clube mineiro, que não escondeu a insatisfação com a postura do jogador de 32 anos:

"O Cruzeiro encara este assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que VERDADEIRAMENTE queiram estar no Cruzeiro".

Dudu também se manifestou e deu, nas redes sociais, sua versão sobre o episódio: "Realmente, recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos e me ofereceram quatro anos de contrato. O Cruzeiro é um clube que tenho um enorme carinho e agradeço, demais, pelo reconhecimento, mas sinto que, neste momento, ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras".

O fim da breve novela veio em um dia movimentado. Pela manhã, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, havia sido contundente e transparente ao falar sobre o tema:

"Tivemos momentos lindos e acredito que chegou ao fim o ciclo do Dudu. O Palmeiras e o Cruzeiro formalizaram o acordo para ele ir no meio do ano. É só ele cumprir o que ele se comprometeu. Não tem problema (se não assinar com o Cruzeiro). De forma tranquila, ele é atleta do Palmeiras. Se ele ficar, vai ficar até dezembro de 2025", disse a dirigente.

O Cruzeiro pagaria 4 milhões de dólares (mais de R$ 21 milhões) ao Palmeiras e assinaria um contrato até 2028 com Dudu, que era aguardado em Belo Horizonte para exames médicos nesta semana.

Dudu está sem atuar desde agosto do ano passado após lesão no joelho. Recuperado, ele voltou a ser relacionado contra o Vasco, mas não saiu do banco.