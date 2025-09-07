Ancelotti deve fazer várias alterações na seleção para jogo na Bolívia pelas Eliminatórias Estadão Conteúdo 07.09.25 20h17 O técnico Carlo Ancelotti deverá cumprir a intenção de utilizar as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para testar vários jogadores já com foco na disputa da Copa do Mundo do ano. Desta forma, a escalação para o jogo contra a Bolívia, nesta terça-feira, em Al Alto, deverá ser bem diferente da utilizada na vitória por 3 a 0 contra o Chile, quinta-feira. No Maracanã. Durante o treino deste domingo, na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador optou por colocar vários jogadores no time titular, dando a impressão de que uma 'nova seleção' estará em campo para enfrentar a seleção boliviana e a altitude de 4 mil metros. No gol, existe as três opções - Alisson, Bento e Hugo Souza - tem chances de começar a partida e de até entrar no decorrer dos 90 minutos. Na zaga, Fabrício Bruno e Alex podem formar a dupla de zaga, enquanto Caio Henrique e Vitinho têm chance de serem usados nas laterais. No meio de campo, Andrey Santos poderá ser o escolhido por Ancelotti para ficar com a vaga di suspenso Casemiro. Bruno Paquetá é outro que tem chance de compor o time titular. Já no ataque, Estêvão, Raphinha e Gabriel Martinelli poderão ter a oportunidade de Richarlison, no lugar de João Pedro. A seleção treina nesta segunda-feira, às 10h30, quando Ancelotti vai definir o time para o confronto com a Bolívia, que disputa com a Venezuela a vaga para a disputa da repescagem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias seleção brasileira treino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30 Dia do Irmão Atacante do Paysandu destaca apoio do irmão no começo da carreira: 'Sem ele, não estaria aqui' Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Diogo Oliveira recorda o incentivo crucial de Rodolfo para seguir no futebol e relembra memórias de infância juntos 07.09.25 8h00 Mais esportes Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense 07.09.25 7h00 Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01 Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24