Ancelotti deve fazer várias alterações na seleção para jogo na Bolívia pelas Eliminatórias

Estadão Conteúdo

O técnico Carlo Ancelotti deverá cumprir a intenção de utilizar as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para testar vários jogadores já com foco na disputa da Copa do Mundo do ano. Desta forma, a escalação para o jogo contra a Bolívia, nesta terça-feira, em Al Alto, deverá ser bem diferente da utilizada na vitória por 3 a 0 contra o Chile, quinta-feira. No Maracanã.

Durante o treino deste domingo, na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador optou por colocar vários jogadores no time titular, dando a impressão de que uma 'nova seleção' estará em campo para enfrentar a seleção boliviana e a altitude de 4 mil metros.

No gol, existe as três opções - Alisson, Bento e Hugo Souza - tem chances de começar a partida e de até entrar no decorrer dos 90 minutos. Na zaga, Fabrício Bruno e Alex podem formar a dupla de zaga, enquanto Caio Henrique e Vitinho têm chance de serem usados nas laterais.

No meio de campo, Andrey Santos poderá ser o escolhido por Ancelotti para ficar com a vaga di suspenso Casemiro. Bruno Paquetá é outro que tem chance de compor o time titular.

Já no ataque, Estêvão, Raphinha e Gabriel Martinelli poderão ter a oportunidade de Richarlison, no lugar de João Pedro.

A seleção treina nesta segunda-feira, às 10h30, quando Ancelotti vai definir o time para o confronto com a Bolívia, que disputa com a Venezuela a vaga para a disputa da repescagem.

Palavras-chave

futebol

Eliminatórias

seleção brasileira

treino
Esportes
