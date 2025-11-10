Allan tem punição confirmada pelo STJD e Palmeiras visita o Santos com nove desfalques Estadão Conteúdo 10.11.25 12h18 O Palmeiras não para de acumular desfalques para a partida atrasada da 13ª rodada do Brasileirão diante do Santos, agendada para sábado, na Vila Belmiro. Nesta segunda-feira, o Pleno do STJD julgou recurso do clube e manteve a punição de dois jogos ao meia-atacante Allan, aumentando para nove o número de baixas de Abel Ferreira no clássico. Alan havia sido condenado a dois jogos de pena após ser expulso na vitória por 2 a 1 diante do Fluminense e vinha atuando sob efeito suspensivo. Ele já cumpriu uma partida e terá de se ausentar do clássico após o STJD confirmar a manutenção da punição em julgamento de recurso alviverde nesta segunda-feira. Na ocasião, Allan acabou expulso por acertar uma cotovelada no lateral-direito Samuel Xavier, do Fluminense, já aos 49 minutos do segundo tempo. Pelo lance, havia recebido amarelo, mas o VAR indicou a expulsão, acatada por Ramon Abatti Abel. O árbitro relatou a agressão na súmula e o jovem jogador acabou enquadrado no artigo 250. O artigo tem dois incisos: "impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente" e "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada." Allan aumenta o leque de problemas de Abel Ferreira, que já havia perdido os convocados Flaco López (Argentina), Vitor Roque (Brasil), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), além do suspenso Andréas Pereira, e ainda viu o Uruguai confirmar o chamado de Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres nesta segunda. O jogo com o Santos, agendado para a Vila Belmiro, às 21 horas deste sábado, era para ser realizado após a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, no dia 13 de junho. Mas o clube da capital avançou ate às quartas da competição e a CBF adiou para os atletas alviverdes terem um descanso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol STJD Brasileirão Palmeiras Allan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. 10.11.25 12h24 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 Saco de pancadas Após derrota para o Coritiba-PR, Paysandu ‘cede’ pontos a todos os 19 times da Série B Já rebaixado, Papão é derrotado por 2 a 1 e vê adversário alcançar 64 pontos na Segundona 10.11.25 10h53 FUTEBOL Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026 09.11.25 23h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 MAIS UMA Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano 09.11.25 22h31 Futebol Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B 10.11.25 9h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00