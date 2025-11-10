Allan tem punição confirmada pelo STJD e Palmeiras visita o Santos com nove desfalques

O Palmeiras não para de acumular desfalques para a partida atrasada da 13ª rodada do Brasileirão diante do Santos, agendada para sábado, na Vila Belmiro. Nesta segunda-feira, o Pleno do STJD julgou recurso do clube e manteve a punição de dois jogos ao meia-atacante Allan, aumentando para nove o número de baixas de Abel Ferreira no clássico.

Alan havia sido condenado a dois jogos de pena após ser expulso na vitória por 2 a 1 diante do Fluminense e vinha atuando sob efeito suspensivo. Ele já cumpriu uma partida e terá de se ausentar do clássico após o STJD confirmar a manutenção da punição em julgamento de recurso alviverde nesta segunda-feira.

Na ocasião, Allan acabou expulso por acertar uma cotovelada no lateral-direito Samuel Xavier, do Fluminense, já aos 49 minutos do segundo tempo. Pelo lance, havia recebido amarelo, mas o VAR indicou a expulsão, acatada por Ramon Abatti Abel. O árbitro relatou a agressão na súmula e o jovem jogador acabou enquadrado no artigo 250.

O artigo tem dois incisos: "impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente" e "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada."

Allan aumenta o leque de problemas de Abel Ferreira, que já havia perdido os convocados Flaco López (Argentina), Vitor Roque (Brasil), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), além do suspenso Andréas Pereira, e ainda viu o Uruguai confirmar o chamado de Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres nesta segunda.

O jogo com o Santos, agendado para a Vila Belmiro, às 21 horas deste sábado, era para ser realizado após a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, no dia 13 de junho. Mas o clube da capital avançou ate às quartas da competição e a CBF adiou para os atletas alviverdes terem um descanso.