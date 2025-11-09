Alexander Zverev, recuperado de lesão, domina e vence Ben Shelton na estreia do ATP Finals Estadão Conteúdo 09.11.25 19h57 Terceiro do mundo e em busca de seu terceiro título do ATP Finals, o alemão Alexander Zverev estreou na edição de 2025 com uma vitória dominante sobre o norte-americano Ben Shelton neste domingo, em Turim, na Itália. Sem ceder break points, Zverev marcou 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Foi o primeiro jogo de Zverev desde a lesão no tornozelo sofrida na derrota na semifinal do Masters 1000 de Paris diante de Jannik Sinner, mas o alemão demonstrou estar bem fisicamente e mentalmente. Ele salvou dois set points após abrir 6/4 no tie-break do segundo set, mas manteve a calma para vencer o primeiro jogo no Grupo Bjorn Borg, que conta ainda com Sinner e o canadense Felix Auger-Aliassime. "Ele é um jogador muito agressivo", afirmou Zverev sobre o rival. "Provavelmente o mais agressivo do mundo e começou o tie-break de maneira incrível. Quando ele tem o serviço, é ele que tem o controle. Quando eu conseguia devolver e entrar no rali, tinha alguma chance." O alemão conseguiu lidar muito bem no segundo serviço do rival ao vencer 76% das disputas nessas condições. O triunfo deste domingo foi o quinto em cinco confrontos com Shelton. Quatro desses jogos aconteceram em 2025. Além de Turim, eles se encontraram na final de Munique, na semi de Stuttgart e nas quartas de Cincinnati. Nesta segunda-feira, em Turim, o italiano Lorenzo Musetti enfrenta o norte-americano Taylor Fritz pelo Grupo Jimmy Connors, e Sinner joga com Felix Auger-Aliassime. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP Finals Alexander Zverev Ben Shelton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00