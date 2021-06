Alemanha empata com a Hungria no fim e classifica-se para as oitavas da Eurocopa

Nesta quarta-feira, a Seleção Alemã recebeu a Seleção Húngara na Allianz Arena, na cidade de Munique, pela terceira rodada do grupo F da Eurocopa. O confronto terminou com empate por 2 a 2, com a Alemanha marcando com Havertz e Goretzka, e Szalai e Schafer marcando para a Hungria.

Veja a tabela da Eurocopa

ABRIU O PLACARA Hungria conseguiu abrir o placar do confronto desta quarta-feira já no início da primeira etapa do jogo. Aos onze minutos, a bola estava no ataque dos húngaros quando Roland Sallai encontrou a assistência para Ádám Szalai marcar.

EMPATENo segundo tempo da partida, os alemães aproveitaram a força da Allianz Arena para buscar o empate no jogo. Com 21 minutos, Kimmich bateu uma falta na área, e Hummels bateu de cabeça para o atacante Kai Havertz colocar dentro da rede.

RESPOSTA RÁPIDALogo após o gol de empate dos alemães, saiu a resposta dos húngaros, que partiram imediatamente para o ataque. Aos 23 minutos do segundo tempo, Ádám Szalai assumiu o papel de assistente, e deixou o passe para András Schafer colocar a Hungria na frente do placar mais uma vez.

TUDO IGUAL​Quando a Hungria assumiu a frente do placar pela segunda vez, a Alemanha partiu para o ataque em busca do empate novamente. Já perto do fim da partida, aos 39 minutos, um lance dos alemães sobrou para o volante Leon Goretzka deixar tudo igual na partida.

SEQUÊNCIACom o resultado, a Alemanha enfrenta a Inglaterra nas oitavas de final da Euro, em partida que ocorre na terça-feira. A Hungria, por sua vez, se despede da competição.