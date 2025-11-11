Alcaraz bate Fritz de virada no ATP Finals e fica a um triunfo de fechar ano no topo do ranking Estadão Conteúdo 11.11.25 13h17 A missão de ganhar os três jogos da primeira fase do ATP Finals, em Turim, na Itália, para fechar o ano no topo do ranking, está cada vez mais perto de ser concretizada por Carlos Alcaraz. O espanhol ganhou de virada, nesta terça-feira, do norte-americano Taylor Fritz, por 6/7 (2/7), 7/5 e 6/3, e basta superar o italiano Lorenzo Musetti, na quinta, para fechar 2025 na frente de Jannik Sinner. A ATP zerou os pontos do Finals do ano passado, o que colocou Alcaraz novamente em primeiro no ranking. Como caiu na primeira fase em 2024, o espanhol joga por três triunfos em Turim, enquanto o atual campeão Sinner precisa defender os 1500 pontos do título e ainda torcer por somente duas vitórias do rival, no máximo, na competição. Depois de vitória em sets corridos diante do australiano Alex de Minaur, Alcaraz começou seu segundo jogo em Turim passando a impressão que mostraria superioridade diante do perigoso Fritz. A quebra logo no terceiro game, porém, acabou sendo o único momento de festa no primeiro set. Agressivo e mais preciso, o norte-americano devolveu a quebra no game a seguir e deixou o espanhol nas cordas em diversas oportunidades. Alcaraz teve de salvar dois breaks no oitavo game e precisou de muito esforço para levar a parcial ao tie-break. No set desempate, com 1 a 1, Alcaraz apostou em uma curta e acabou vendo o italiano chegar inteiro na bolinha para alcançar o mini break. O espanhol se desconcentrou e com dois erros seguidos, ficou com 4 a 1 de desvantagem. Fritz fechou com 7 a 2 em ace. As dificuldades seguiram no set a seguir, já que Fritz não dava chances em seu serviço e, em novo AC e, igualou a parcial em 2 a 2. O semblante fechado de Alcaraz demonstrava todo o seu incômodo na partida. Sua variação de jogo não dava resultado. O favorito precisou salvar dois break points em um quinto game insano, de 14 minutos, para não ficar em desvantagem. Os serviços começaram a fazer a diferença e a parcial, mais uma vez, caminhou igual. Fritz levou uma queda antes de Alcaraz abrir 6 a 5, mas seguiu firme na partida, mostrando que tudo não passou de um susto. Não conseguiu, contudo, confirmar o saque e o jogo ficou igual com 7 a 5 do oponente. O embate, até então complicado, virou e ficou às mãos de Alcaraz. Mais seguro em quadra, ele já não tinha trabalho no serviço e ainda pressionava o saque de Fritz. Com quebra e 4 a 2 no placar, encaminhou a virada diante de um rival cada vez mais desanimado em quadra. O espanhol ampliou para 5 a 2 e ficou a um game do triunfo. Sem poder mais ceder pontos, Fritz ainda descontou, para 5 a 3, necessitando de reação no nono game. Alcaraz, entretanto, mostrou todo seu talento para vibrar muito com uma vitória maiúscula e complicada. Alcaraz enfrenta o italiano Lorenzo Musetti nesta quinta-feira com obrigação de ganhar não apenas para confirmar o topo do ranking, como evitar um cruzamento com Sinner, o que transformaria um possível encontro na semifinal como decisivo para a liderança. 