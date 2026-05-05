Aeronave do São Paulo apresenta problema e atrasa viagem do time para duelo pela Sul-Americana Estadão Conteúdo 05.05.26 18h36 O São Paulo precisou recalcular a rota para a partida contra o OHiggins pela Sul-Americana. A delegação, que viajaria nesta terça-feira ao Chile, só irá na quarta-feira, após a aeronave utilizada ter apresentado um problema. Segundo comunicado pelo clube, o avião teve problemas sistêmicos ainda no pátio do Aeroporto de Guarulhos, antes do embarque. O São Paulo costuma viajar em voos fretados pela Sideral Linhas Aéreas. A programação inicial previa um trabalho no centro de treinamento da Universidad Católica, na quarta-feira. Depois, a delegação iria a Racagua. Entretanto, agora o itinerário prevê o deslocamento para a cidade da partida logo após o pouso em Santiago. Na prática, o técnico Roger Machado terá um treino a menos na preparação para o jogo. O São Paulo lidera o Grupo C da Sul-Americana com sete pontos. O segundo colocado é o OHiggins, com seis. As equipes entram em campo às 19h (de Brasília), na quinta-feira. A programação após a partida continua a mesma, com a delegação retornando ao Brasil logo após o confronto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo avião problema COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) 05.05.26 17h43 FUTEBOL Remo x Palmeiras marca o encontro do pior mandante contra o melhor visitante pela Série A Leão x Porco duelam em situações opostas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 05.05.26 17h23 Futebol Elenco do Palmeiras vale quase 8 vezes mais que o do Remo, aponta site; veja os valores Remo e Palmeiras se enfrentam pela Série A e, segundo o site especializado de transferência Transkermak, a diferença de valores é absurda 05.05.26 16h27 futebol Copa Norte: Águia de Marabá tem menos derrotas que o Paysandu na temporada Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Norte na próxima quarta-feira (6) 05.05.26 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico Abel Ferreira desfalca o Palmeiras contra o Remo pelo Brasileirão; entenda Suspenso pelo STJD, técnico não comanda o Verdão no duelo no Mangueirão 05.05.26 11h47 Futebol Quintana não joga contra o Águia de Marabá e encaminha saída para futebol internacional; entenda De acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o defensor tem negociações avançadas com um clube da Tailândia. 05.05.26 15h31 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15