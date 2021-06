Abel Hernández é expulso, mas Fluminense arranca empate contra o Corinthians

Neste domingo, Fluminense e Corinthians empataram por 1 a 1, em São Januário, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um começo morno, Gustavo Mosquito fez grande jogada individual e foi derrubado dentro da área. O árbitro marcou o pênalti, e Jô converteu para abrir o placar para o Timão. Na etapa final, Abel Hernández foi expulso, mas, mesmo assim, o Tricolor foi para cima e conseguiu o empate com Cazares.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h, quando enfrenta o Athletico Paranaense, no estádio Raulino de Oliveira. Já o Corinthians recebe o São Paulo no mesmo dia, às 21h30, na Neo Química Arena. Ambos os jogos serão válidos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

MANDOU BEM!

Antes mesmo de entrar em campo, o Fluminense marcou um golaço. A nova camisa branca, estreada neste domingo, teve homenagens ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Os números dos jogadores estavam nas cores do arco-íris - símbolo da luta contra a homofobia -, assim como o patch com a #TimeDeTodos no peito. Além disso, a braçadeira de capitão, usada por Nino, também estava nas cores do arco-íris. O clube ainda anunciou que fará leilão de camisas personalizadas usadas.

COMEÇO MORNO

O primeiro tempo foi marcado por um início morno e com poucas chances claras. O Fluminense se defendia e não conseguia imprimir velocidade para puxar contra-ataques. O Corinthians, por sua vez, tinha mais a posse, porém era ineficaz. Logo no primeiro minuto, Piton fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Jô, que sozinho, cabeceou mal para a defesa tranquila do goleiro Marcos Felipe.

TIMES COMEÇAM A SE SOLTAR

Passado os minutos iniciais, as equipes começaram, mesmo que sem muito entusiasmo, melhorar na partida. Pelo lado do Fluminense, Abel Hernández teve duas boas chances de marcar mais finalizou mal. Na primeira, Martinelli deu um ótimo lançamento para o atacante, que, de fora da área, isolou.

Na segunda, Gabriel, do Corinthians, deu bobeira e deixou o uruguaio cara a cara com Cássio. No entanto, o camisa 32 se afobou, bateu fraquinho e desperdiçou a melhor chance do Tricolor até aquele momento. A resposta do Corinthians foi imediata. Depois de um cruzamento de escanteio bem aberto, João Victor, que nem precisou pular, cabeceou firme no cantinho, mas Marcos Felipe saltou e fez a defesa.

MOSQUITO FAZ GRANDE JOGADA, E JÔ ABRE O PLACAR

O Corinthians abriu o placar a partir de um pênalti, que surgiu de uma grande jogada individual de Gustavo Mosquito. O camisa 19 partiu pra cima de Luccas Claro e ganhou na corrida. Contudo, o zagueiro tentou o bote na bola e errou. Savio Pereira Sampaio marcou a penalidade máxima corretamente, e Jô converteu para o Timão.

FLUMINENSE ACORDA

Depois do gol sofrido, o Fluminense virou a chave e, finalmente, propôs o jogo e foi para cima do Corinthians. Minutos depois de Jô abrir o placar, Cazares bateu escanteio, Ganso subiu mais alto que todo mundo e cabeceou forte, o que obrigou Cássio a fazer grande defesa. Praticamente em seguida, o próprio Cazares recebeu dentro da área e finalizou forte, mas o goleiro do Timão, novamente, foi seguro.

EXPULSO

Logo na volta do intervalo, o Fluminense ficou com um jogador a menos. Em uma dividia com Gabriel, Abel Hernández pisou no volante, o árbitro Savio Pereira Sampaio mandou o atacante do Tricolor Carioca para os chuveiros mais cedo,

PRESSÃO QUE FUNCIONA

Mesmo com um jogador a menos, o Fluminense foi para cima do Corinthians e foi premiado com um gol. Egídio conseguiu um ótimo cruzamento na área para Cazares. O camisa 11 veio de trás, pegou a defesa do Timão de surpresa e cabeceou para o fundo das redes. Cássio ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Antes, o próprio Cazares já tinha criado uma grande chance de gol. O equatoriano cruzou rasteiro pelo lado direito para Bobadilla finalizar. Apesar de estar dentro da pequena área, Cássio saiu bem do gol e travou o chute.

NÃO VALEU

O Fluminense deu outro susto no Corinthians. Depois do gol marcado, o Timão foi muito pacífico dentro de campo e demorou muito para mudar a postura, mesmo com o empate sofrido. Assim, o Tricolor manteve a pressão e chegou a balançar as redes. Bobadilla foi lançado, encobriu o goleiro e balançou as redes. No entanto, o bandeira marcou corretamente o impedimento do atacante.

QUASENos minutos finais, o Corinthians quase garantiu a vitória. Roni enfiou boa bola, que ainda desviou, para Jô. O atacante do Timão estava torto, mas conseguiu a finalização. O chute saiu com perigo, mas por cima do gol de Marcos Felipe. A equipe paulista ainda tentou mais algumas jogadas no fim, mas não evitou o empate por 1 a 1.

FICHA TÉCNICAFluminense 1 x 1 Corinthians

Data/Hora: 27/06, às 16hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)Quarto árbitro: Daniel Victor Costa Silva (RJ)

Gols: Jô (0-1) (36'/1ºT) Cazares (1-1) (24'/2ºT)Cartões amarelos: Luccas Claro, Danilo Barcelos, André (FLU) / Araos (COR)Cartões vermelhos: Abel Hernández (FLU)

FLUMINENSE: ​Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (André 35'/2ºT), Yago Felipe (Bobadilla 14'/2ºT) e Ganso (Luiz Henrique 43'/2ºT); Cazares (Kayky 35'/2ºT), Gabriel Teixeira (Wellington 43'/2ºT) e Abel Hernández. Técnico: Roger Machado.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Xavier (Cantillo 19'/2ºT), Gabriel (Roni 35'/2ºT), Araos (Matheus Vital 14'/2ºT) e Vitinho; Gustavo Silva (Adson 25'/2ºT) e Jô. Técnico: Sylvinho