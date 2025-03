Espetáculo 'Maroca Pipoca' leva humor a municípios do Pará com apresentações gratuitas

A Companhia de Teatro Escalafobéticos está percorrendo municípios do Pará com o espetáculo “Maroca Pipoca – A Estourada do Norte”, trazendo humor e reflexão para diversas comunidades do Oeste do Estado. A personagem irreverente, interpretada pelo ator e dramaturgo Wallace Abreu, é a grande estrela da montagem, que será apresentada gratuitamente em praças, escolas e centros culturais.

A turnê no Pará inclui as cidades de Juruti, Óbidos, Oriximiná, Alenquer e Santarém, dando continuidade a um circuito que já passou por cinco municípios do Amazonas desde o dia 6 de março. A iniciativa é realizada pela Cacique Produções e conta com o apoio do Programa Rouanet Norte 2024-2025, do Ministério da Cultura, além do patrocínio do Banco da Amazônia (BASA).

Wallace Abreu, que além de atuar também assina a direção artística, enfatiza a importância do projeto para ampliar o acesso ao teatro. "Queremos alcançar principalmente pessoas que nunca tiveram a oportunidade de assistir a uma peça. Nosso objetivo é levar a arte a quem, por questões geográficas, econômicas ou sociais, nunca teve acesso a produções culturais", afirmou. O espetáculo também aposta na inclusão, contando com intérpretes de Libras e uma equipe preparada para atender públicos com necessidades especiais.

Sobre o espetáculo

Na história, a empresária e bem-sucedida, Maroca, dona da maior fábrica de pipocas da região Norte é envenenada pelos filhos que querem a todo custo a sua herança. Os herdeiros só não esperam que Tia Diquinha, irmã gêmea de Maroca, chegue para atrapalhar os planos.

A trama, que mistura comédia e crítica social, foi adaptada para refletir temas contemporâneos e garantir maior conexão com o público atual. "Pontos que antes cabiam como tópicos no teatro de humor e cômico, hoje não são mais eticamente aceitáveis. Então nosso processo passou por esse lugar de atualização, pensando numa melhor e maior comunicação com o público de hoje", destacou Wallace Abreu.

"Maroca Pipoca – A Estourada do Norte", da Cia de Atores Escalafobéticos, chega ao Pará. (Divulgação)

A montagem original estreou em 2014, circulando por todas as capitais da região Norte através de um projeto da Funarte. A atual versão, que aposta no teatro de rua e na interação com o público, conta com um elenco formado por Branco Souza, Richard Hartz e Ruan Viana, com produção de Rafaela Guimarães. Com classificação indicativa livre, a comédia busca proporcionar momentos de lazer e reflexão para toda a família.

"Alcançar essa região no oeste do Pará está sendo uma oportunidade única de chegar a outros públicos, de proporcionar e estimular a produção artística em nossa região", diz Wallace.

Além das apresentações teatrais, o projeto inclui workshops e rodas de conversa sobre teatro de rua e comédia, voltados especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade e artistas locais. Um dos destaques é a oficina “A Busca por uma Corporeidade Cômica”, ministrada por Branco Souza e Wallace Abreu, nas cidades de Itacoatiara, Maués, Parintins, Óbidos e Santarém.

Sobre o Programa Rouanet Norte

O Programa Rouanet Norte foi criado para nacionalizar o investimento na cultura do país e fazer com que os produtores culturais do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins sejam os promotores da arte consumida pela população destes estados, com financiamento específico.

Realizado pelo MinC, por meio da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural (Sefic), em parceria com a Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República (Secom/ PR) e quatro empresas estatais, Banco da Amazônia (BASA), Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CAIXA) e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios); o Rouanet Norte foi estruturado para que os agentes culturais dos sete estados da Região Norte tivessem as mesmas oportunidades de autorização para captação de recursos via Lei Rouanet.

Serviço

Juruti

Data: 14/03 às 16h

14/03 às 16h Local: Escola Elza Albuquerque

Escola Elza Albuquerque Roda de conversa logo após a apresentação

Óbidos

Data: 15/03 às 19h

15/03 às 19h Local: Praça Frei Rogério

Praça Frei Rogério Workshop: 16/03 às 9h, na Casa da Cultura

Oriximiná

Data: 17/03 às 10h

17/03 às 10h Local: Escola Pe. José Nicolino

Escola Pe. José Nicolino Roda de conversa logo após a apresentação

Alenquer

Data: 17/03 às 16h

17/03 às 16h Local: Salão Claudir Aniz Gantuss

Salão Claudir Aniz Gantuss Roda de conversa logo após a apresentação

Santarém

Data: 18/03 às 19h

18/03 às 19h Local: Escola Don Macedo Costa

Escola Don Macedo Costa Workshop: 19/03 às 9h, na Escola Don Macedo Costa