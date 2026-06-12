Semas abre processo seletivo com vagas para níveis fundamental e superior no Pará

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) abriu inscrições nesta sexta-feira (12) para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 3/2026, destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental e superior. Ao todo, são ofertadas seis vagas para atuação no órgão, com remunerações que variam de R$ 1.417,27 a R$ 2.318,08.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Ambiental e Analista Ambiental. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, em horários definidos conforme a necessidade da secretaria. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sistema Sipros do Governo do Pará.

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Etapas

• Inscrição – fase de caráter habilitatório;

• Análise documental e curricular – etapa eliminatória e classificatória;

• Entrevista presencial – etapa eliminatória e classificatória, com apresentação da documentação informada na inscrição.

Requisitos

• Ter 18 anos ou mais;

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Possuir a escolaridade exigida para o cargo;

• Ter aptidão física e psicológica para exercer a função;

• Apresentar registro profissional, quando exigido;

• Atender aos demais critérios previstos em edital.

De acordo com o edital, candidatos que tenham mantido contrato temporário com a administração pública estadual encerrado há menos de seis meses não poderão ser contratados, salvo exceções previstas em lei. Também não poderão assumir as vagas candidatos que tenham sido desligados anteriormente da administração estadual por ato motivado.

Os interessados devem acompanhar todas as etapas, convocações e resultados no portal oficial do Sipros, onde também está disponível o edital completo do processo seletivo.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia