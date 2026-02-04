Seleções abertas no CIIR e no HRPM oferecem vagas em manutenção predial e enfermagem

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, e o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais das áreas de manutenção predial e enfermagem. As oportunidades são destinadas a pessoas com ou sem deficiência (PcD) e integram as ações das unidades estaduais de saúde voltadas à promoção da inclusão e da diversidade no ambiente de trabalho.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma digital Burh, dentro dos prazos estabelecidos para cada vaga. Antes de se candidatar, os interessados devem verificar atentamente os requisitos exigidos para os cargos.

Em ambas as instituições, o processo seletivo inclui análise curricular realizada pelo setor de Recursos Humanos. Os candidatos aprovados na triagem inicial serão informados posteriormente sobre data, horário e local das etapas presenciais, que podem incluir prova e entrevista.

No CIIR, as inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, 6 de fevereiro, com vagas para profissional de manutenção predial e enfermeiro(a) da Qualidade. Já no Hospital Regional Público do Marajó, as inscrições permanecem abertas até o dia 9 de fevereiro, segunda-feira, com oportunidade para enfermeiro(a) plantonista. A seguir, confira a distribuição das vagas e as respectivas unidades de atuaçã

Profissional de Manutenção Predial

Atuação: CIIR

• Ensino médio completo (desejável formação técnica na área);

• Experiência em manutenção predial corretiva e preventiva;

• Noções de mecânica, hidráulica, carpintaria, alvenaria e pintura;

• Conhecimentos básicos em procedimentos de soldagem;

• Capacitação técnica e certificações desejáveis, como NR-10 e NR-35;

• Disponibilidade de horário;

• Aptidão física para manuseio de cargas e deslocamento interno;

• Cumprimento das normas de segurança.

Inscrição

Enfermeiro(a) da Qualidade

Atuação: CIIR

• Graduação completa em Enfermagem;

• Registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA);

• Experiência na área;

• Pós-graduação em Qualidade e Segurança do Paciente ou áreas correlatas;

• Vivência em Núcleo de Qualidade, Segurança do Paciente e/ou processos de acreditação;

• Conhecimento em indicadores assistenciais e ferramentas da qualidade;

• Conhecimentos em informática e Pacote Office, com foco em relatórios e análise de indicadores;

• Atuação no acompanhamento de indicadores, elaboração de relatórios e apoio a auditorias internas;

• Jornada de trabalho: 220 horas mensais;

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Inscrição

Enfermeiro(a) Plantonista

Atuação: Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves

• Inscrições: até 9 de fevereiro (segunda-feira)

• Graduação completa em Enfermagem;

• Registro ativo no Coren-PA;

• Pós-graduação em Enfermagem Ginecológica e Obstétrica;

• Experiência profissional na área;

• Prestação de assistência direta aos pacientes durante os plantões;

• Administração de medicamentos conforme prescrição;

• Monitoramento do estado clínico dos pacientes;

• Atuação integrada com equipe multiprofissional.