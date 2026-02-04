Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Seleções abertas no CIIR e no HRPM oferecem vagas em manutenção predial e enfermagem

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente por plataforma digital

Thaline Silva*
fonte

No CIIR, as inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, 6 de fevereiro. No HRPM, o prazo termina no dia 9. (Foto: Reprodução | Freepik)

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, e o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais das áreas de manutenção predial e enfermagem. As oportunidades são destinadas a pessoas com ou sem deficiência (PcD) e integram as ações das unidades estaduais de saúde voltadas à promoção da inclusão e da diversidade no ambiente de trabalho.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma digital Burh, dentro dos prazos estabelecidos para cada vaga. Antes de se candidatar, os interessados devem verificar atentamente os requisitos exigidos para os cargos.

VEJA MAIS 

image Justiça do Pará inclui cartórios de Óbidos e Oriximiná em novo concurso público
Cartórios de Flexal e Porto Trombetas costumam atrair candidatos de várias regiões do país

image Inscrições para concurso do CRM-PA encerram nesta quinta-feira (5); salários podem chegar a R$ 9 mil
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará está com cinco vagas imediatas abertas de 1,2 mil oportunidades para cadastro reserva

Em ambas as instituições, o processo seletivo inclui análise curricular realizada pelo setor de Recursos Humanos. Os candidatos aprovados na triagem inicial serão informados posteriormente sobre data, horário e local das etapas presenciais, que podem incluir prova e entrevista.

No CIIR, as inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, 6 de fevereiro, com vagas para profissional de manutenção predial e enfermeiro(a) da Qualidade. Já no Hospital Regional Público do Marajó, as inscrições permanecem abertas até o dia 9 de fevereiro, segunda-feira, com oportunidade para enfermeiro(a) plantonista. A seguir, confira a distribuição das vagas e as respectivas unidades de atuaçã

Profissional de Manutenção Predial

Atuação: CIIR

• Ensino médio completo (desejável formação técnica na área);

• Experiência em manutenção predial corretiva e preventiva;

• Noções de mecânica, hidráulica, carpintaria, alvenaria e pintura;

• Conhecimentos básicos em procedimentos de soldagem;

• Capacitação técnica e certificações desejáveis, como NR-10 e NR-35;

• Disponibilidade de horário;

• Aptidão física para manuseio de cargas e deslocamento interno;

• Cumprimento das normas de segurança.

Inscrição

Enfermeiro(a) da Qualidade

Atuação: CIIR

• Graduação completa em Enfermagem;

• Registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA);

• Experiência na área;

• Pós-graduação em Qualidade e Segurança do Paciente ou áreas correlatas;

• Vivência em Núcleo de Qualidade, Segurança do Paciente e/ou processos de acreditação;

• Conhecimento em indicadores assistenciais e ferramentas da qualidade;

• Conhecimentos em informática e Pacote Office, com foco em relatórios e análise de indicadores;

• Atuação no acompanhamento de indicadores, elaboração de relatórios e apoio a auditorias internas;

• Jornada de trabalho: 220 horas mensais;

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Inscrição 

Enfermeiro(a) Plantonista

Atuação: Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves

• Inscrições: até 9 de fevereiro (segunda-feira)

• Graduação completa em Enfermagem;

• Registro ativo no Coren-PA;

• Pós-graduação em Enfermagem Ginecológica e Obstétrica;

• Experiência profissional na área;

• Prestação de assistência direta aos pacientes durante os plantões;

• Administração de medicamentos conforme prescrição;

• Monitoramento do estado clínico dos pacientes;

• Atuação integrada com equipe multiprofissional.

Inscrição 
 
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

empregos

Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda