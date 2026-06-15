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Sefa abre PSS com 19 vagas para nível superior no Pará; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

O vencimento-base para os cargos é de R$ 1.828,12, podendo ser acrescido de outras vantagens previstas em lei (Reprodução / Agência Pará)

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) divulgou nesta segunda-feira (15) o edital de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais de nível superior. Ao todo, são ofertadas 19 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros), entre 0h01 do dia 16 de junho e 23h59 do dia 17 de junho.

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Seleções 

Para a ampla concorrência e vagas destinadas a pessoas com deficiência, são ofertadas 14 oportunidades para os cargos de Analista Fazendário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista Contábil da Administração Estadual e Analista do Tesouro Estadual.

Já o edital voltado exclusivamente para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas disponibiliza cinco vagas para os cargos de Analista Contábil da Administração Estadual e Analista do Tesouro Estadual.

O vencimento-base para os cargos é de R$ 1.828,12, podendo ser acrescido de outras vantagens previstas em lei. Os contratos serão firmados para atender necessidades temporárias da Secretaria da Fazenda.

Etapas 

• Inscrição online;
• Análise documental e curricular;
• Divulgação do resultado preliminar;
• Período de recursos;
• Entrevista (eliminatória e classificatória);
• Resultado final. 

Conforme o edital, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, enquanto pelo menos 30% das oportunidades são destinadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, em cumprimento à legislação estadual vigente.

Todos os atos, comunicados e resultados do processo seletivo serão publicados no portal do Sipros, cabendo aos candidatos acompanhar as atualizações do certame.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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