Sedap abre PSS com vagas de nível superior em Belém; inscrições começam dia 13

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (Sedap) abriu nesta sexta-feira (13) inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com vagas temporárias de nível superior em Belém. Ao todo, são ofertadas duas vagas para o cargo de técnico em gestão pública.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do sistema oficial de processos seletivos do governo do estado, Sipros. O prazo começou à 0h01 desta sexta-feira (13) e segue até às 23h59 de domingo (16).

As vagas são para atuação na sede da Sedap, em Belém, e têm como objetivo atender demandas temporárias da secretaria e substituir contratos que chegaram ao fim. O cargo de técnico em gestão pública oferece vencimento base de R$ 1.724,64, podendo haver acréscimo de vantagens previstas em lei.

VEJA MAIS

Requisitos

• Ter diploma de nível superior compatível com a função;

• Ter entre 18 e 74 anos;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Estar em pleno exercício dos direitos políticos;

• Não ter condenação criminal com sentença definitiva;

• Comprovar aptidão física e mental para exercer o cargo;

• Apresentar registro no conselho profissional da área, quando for exigido.

Outro ponto previsto no edital é que candidatos que tenham encerrado contrato temporário anterior com o governo do Pará há menos de seis meses não poderão assumir a vaga, caso sejam aprovados.

Etapas

• Inscrição: etapa inicial, de caráter eliminatório;

• Análise documental e curricular: fase eliminatória e classificatória;

• Entrevista presencial: destinada aos candidatos classificados na etapa anterior, também com caráter eliminatório e classificatório.

A organização do processo seletivo ficará sob responsabilidade de servidores da própria secretaria, designados por portaria publicada no Diário Oficial do Estado. Todas as informações sobre o andamento da seleção, como resultados, convocações e possíveis mudanças no cronograma, serão divulgadas no site oficial do sistema de processos seletivos do governo do Pará e no Diário Oficial do Estado. Por isso, os candidatos devem acompanhar as publicações para não perder prazos ou convocações ao longo do processo seletivo.

Leia o edital

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)