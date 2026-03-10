Hemopa abre processo seletivo com inscrições gratuitas para vagas de nível superior no Pará

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) publicou nesta terça-feira (10) o edital nº 002/2026 de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível superior. O certame prevê o preenchimento de duas vagas para o cargo de enfermeiro, com jornada de 30 horas semanais.

Para o cargo de enfermeiro, a remuneração é composta por salário-base de R$ 2.053,54, acrescido de gratificação de escolaridade ou abono salarial de 40%, no valor de R$ 821,42, além de auxílio-alimentação de R$ 1.500,00. O total pode chegar a R$ 4.374,96 mensais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do Hemopa, entre 9h do dia 12 de março e 17h do dia 16 de março. De acordo com o edital, não será cobrada taxa de inscrição.

O processo seletivo será conduzido pela própria Fundação Hemopa, por meio de comissão responsável pelo acompanhamento e execução do certame. A seleção tem como objetivo atender necessidades temporárias da instituição na área da saúde.

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por três fases:

• Inscrição online

• Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório

• Entrevista presencial, também eliminatória e classificatória, destinada aos candidatos de nível superior

As entrevistas serão realizadas presencialmente nos municípios onde as vagas estão sendo ofertadas.

Em Belém, a etapa ocorrerá no Hemocentro Coordenador, localizado na Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, no bairro Batista Campos. Já em Capanema, as entrevistas serão realizadas no Hemonúcleo de Capanema, situado na Rodovia BR-308, km 0, no bairro São Cristóvão.

Jornada e contratação

Os profissionais selecionados atuarão com jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. As atribuições das funções e a distribuição das vagas estão detalhadas nos anexos do edital.

A contratação será feita conforme a necessidade da administração pública e a ordem de classificação dos candidatos. Segundo o edital, a aprovação no processo seletivo não garante direito automático à contratação, que dependerá da demanda da Fundação Hemopa.

Regras para participação

Entre os critérios estabelecidos no edital, o candidato não poderá possuir vínculo funcional com a administração pública, exceto nos casos permitidos pela Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários.

Também não poderão participar candidatos que tenham tido contrato administrativo com prazo inferior a seis meses com o poder público estadual.

Acompanhamento do processo

Todas as etapas, convocações e resultados do processo seletivo serão divulgados no site oficial do Hemopa e no Diário Oficial do Estado. De acordo com a instituição, é responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referentes ao processo seletivo, bem como arcar com eventuais despesas para participação nas etapas da seleção.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia