Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Hemopa abre processo seletivo com inscrições gratuitas para vagas de nível superior no Pará

Inscrições serão realizadas exclusivamente no site oficial do Hemopa

Thaline Silva*
fonte

Processo seletivo será conduzido pela própria Fundação Hemopa, por meio de comissão responsável pelo acompanhamento e execução do certame (Agência Pará)

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) publicou nesta terça-feira (10) o edital nº 002/2026 de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível superior. O certame prevê o preenchimento de duas vagas para o cargo de enfermeiro, com jornada de 30 horas semanais.

Para o cargo de enfermeiro, a remuneração é composta por salário-base de R$ 2.053,54, acrescido de gratificação de escolaridade ou abono salarial de 40%, no valor de R$ 821,42, além de auxílio-alimentação de R$ 1.500,00. O total pode chegar a R$ 4.374,96 mensais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do Hemopa, entre 9h do dia 12 de março e 17h do dia 16 de março. De acordo com o edital, não será cobrada taxa de inscrição.

O processo seletivo será conduzido pela própria Fundação Hemopa, por meio de comissão responsável pelo acompanhamento e execução do certame. A seleção tem como objetivo atender necessidades temporárias da instituição na área da saúde.

VEJA MAIS 

image Inscrições para PSS da Fundação Parápaz encerram nesta segunda-feira (9)
Seleção oferece 41 vagas com contratos de 12 meses para níveis superior, médio e fundamental em diversas cidades do Pará

image PSS da Fundação Parápaz oferta 41 vagas para níveis fundamental, médio e superior
Inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet de 5 a 9 de março

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por três fases:

• Inscrição online

• Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório

• Entrevista presencial, também eliminatória e classificatória, destinada aos candidatos de nível superior

As entrevistas serão realizadas presencialmente nos municípios onde as vagas estão sendo ofertadas.

Em Belém, a etapa ocorrerá no Hemocentro Coordenador, localizado na Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, no bairro Batista Campos. Já em Capanema, as entrevistas serão realizadas no Hemonúcleo de Capanema, situado na Rodovia BR-308, km 0, no bairro São Cristóvão.

Jornada e contratação

Os profissionais selecionados atuarão com jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. As atribuições das funções e a distribuição das vagas estão detalhadas nos anexos do edital.

A contratação será feita conforme a necessidade da administração pública e a ordem de classificação dos candidatos. Segundo o edital, a aprovação no processo seletivo não garante direito automático à contratação, que dependerá da demanda da Fundação Hemopa.

Regras para participação

Entre os critérios estabelecidos no edital, o candidato não poderá possuir vínculo funcional com a administração pública, exceto nos casos permitidos pela Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários.

Também não poderão participar candidatos que tenham tido contrato administrativo com prazo inferior a seis meses com o poder público estadual.

Acompanhamento do processo

Todas as etapas, convocações e resultados do processo seletivo serão divulgados no site oficial do Hemopa e no Diário Oficial do Estado. De acordo com a instituição, é responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referentes ao processo seletivo, bem como arcar com eventuais despesas para participação nas etapas da seleção.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

HEMOPA
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda