PSS da Fundação Parápaz oferta 41 vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Fundação Parápaz publicou na segunda-feira (2) o Edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2026 para a contratação temporária de 41 profissionais de níveis superior, médio e fundamental. As oportunidades serão distribuídas nos municípios de Ananindeua, Santa Maria, Dom Eliseu, Breves, Parauapebas, Óbidos, Portel e Altamira.

Ao todo, são 23 vagas para quem tem nível superior, 16 para nível médio e 2 para nível fundamental. As oportunidades são para os cargos de técnico em gestão social, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente administrativo, auxiliar operacional e assistente de informática. O salário base varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo aumentar com gratificações e outros benefícios previstos em lei.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, no período de 0h do dia 5 de março até 23h59 do dia 9 de março. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Etapas

• Inscrição;

• Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

• Entrevista;

• Assinatura do contrato.

A etapa de entrevista será presencial para candidatos ao município de Ananindeua e realizada de forma telepresencial para os demais municípios fora da Região Metropolitana de Belém. O cronograma completo consta no edital e pode sofrer alterações, que serão divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site oficial do processo.

Requisitos

• Ter no mínimo 18 anos;

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

• Possuir a escolaridade exigida para o cargo pretendido;

• Apresentar registro no respectivo conselho profissional, quando exigido para o exercício da função;

• Não possuir condenação criminal com trânsito em julgado que impeça o exercício de cargo público.

O edital estabelece ainda restrições quanto à acumulação de cargos públicos, conforme a legislação estadual, e impede a contratação de candidatos que tenham tido contrato temporário encerrado há menos de seis meses na administração pública estadual, além de outras vedações previstas em lei.

Segundo a Fundação Parápaz, o acompanhamento de todas as etapas, publicações e eventuais retificações é de inteira responsabilidade do candidato. Informações adicionais podem ser obtidas junto à Comissão do PSS pelo telefone (91) 98510-4273.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia