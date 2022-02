Secult e Seac abrem inscrições para processo seletivo para todos os níveis; veja as vagas

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) está com inscrições abertas para processo seletivo que disponibiliza 05 vagas para profissionais com nível médio ou superior completos. As inscrições terminam na próxima terça-feira (15) e devem ser realizadas de forma gratuitas no site do Sipros.

As oportunidades são para lotação nos municípios de Belém e Cachoeira do Arari, no Marajó, para os cargos de assistente administrativo, técnico em gestão cultural (Museólogo) e técnico em gestão de informática. A remuneração varia entre R$ 1.100 e R$ 1.560,76, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer, os candidatos deverão passar pelas seguintes etapas: inscrição, análise documental e entrevista. A previsão é que o resultado final da terceira etapa do PSS seja divulgado no dia 11 de março de 2022.

Além disso, a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), também abrirá nos dias 14 e 15 de fevereiro, inscrições para o processo seletivo que tem o objetivo de preencher 22 vagas e formar cadastro reserva de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, também pelo site o Sipros.

No Pará, as oportunidades são para atuação nos municípios de Marituba e Canaã dos Carajás. As remunerações variam de varia entre R$ 1.100 e R$ 1.560,76.

As vagas ofertadas no processo seletivo são para o nível fundamental, médio e superior. O PSS será composto de análise curricular e entrevista, ambos de caráter eliminatório.

Veja os cargos disponíveis para Marituba:

Nível superior

Técnico em Gestão Pública (1 + 4 Cadastro reserva)

Nível Médio

Assistente de Informática (2 + 4 Cadastro reserva)

Veja os cargos disponíveis para Canaã dos Carajás:

Nível superior

Técnico em Gestão de Esporte (1 + 4 Cadastro reserva)

Técnico em Gestão Pública (1 + 4 Cadastro reserva)

Técnico de Gestão de Informática (1 + 4 Cadastro reserva)

Técnico em Gestão Cultural (1 + 4 Cadastro reserva)

Nível Médio

Assistente Administrativo (12 + 10 Cadastro reserva)

Assistente de Informática (1 + 4 Cadastro reserva)

Nível Fundamental