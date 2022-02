Prefeitura de Itaituba inscreve em processo seletivo até esta sexta; confira as vagas

O novo processo seletivo da Prefeitura de Itaituba, no Pará, vai preencher 1.067 vagas e formar um cadastro de reserva por prazo determinado em várias funções de níveis médio e superior, para lotação na Secretaria Municipal de Educação. O objetivo da seleção é a contratação temporária de profissionais que atuarão em escolas públicas da rede municipal no ano letivo de 2022.

Para participar é preciso ter idade mínima de 18 anos completos na data da convocação e comprovação de títulos; ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo; estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; e, no caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.

Para os profissionais de nível superior, há chances para professor de séries iniciais, tanto de educação infantil como de 1º ao 5º ano e de educação inclusiva, professor de geografia, arte, língua estrangeira - inglês, língua portuguesa, educação física, matemática, ciências e história, fonoaudiólogo educacional, psicólogo educacional, nutricionista educacional e técnico educacional.

Já no nível médio, há vagas para merendeira, auxiliar de serviços gerais educacional e de secretaria escolar, vigia educacional, motorista de veículo leve educacional e de veículo pesado educacional, técnico em infraestrutura escolar e cuidador infantil. Há vagas ainda para piloto fluvial, cujo requisito de escolaridade não consta no edital. O documento também não traz informações sobre carga horária de trabalho nem das remunerações de cada cargo.

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59min do dia 11 de fevereiro de 2022, pela internet, por meio do site da Prefeitura de Itaituba, de forma gratuita. A seleção dos candidatos se dará por meio de prova de títulos, que valerá até 100 pontos, de acordo com os critérios estabelecidos em edital. O resultado final será divulgado por meio do site da gestão municipal no dia 22 de fevereiro.