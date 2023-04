São Paulo: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) abre 61 vagas de emprego

Em São Vicente, São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) disponibiliza 61 vagas de empregos em 10 áreas de atuação diferentes. Os interessados podem visualizar as vagas disponíveis no aplicativo Sine Fácil ou no portal do Ministério do Trabalho e, em seguida, ir aos postos cadastrados com o RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Residência em mãos.

As unidades onde o cadastro pode ser realizado funcionam de segunda-feira a sexta-feira, com expediente das 9 horas às 17 horas. São dois postos disponíveis para apresentação dos documentos: um fica na Avenida Presidente Wilson, 1.126, no Itararé; o outro, na Avenida Ulisses Guimarães, 211, no Jardim Rio Branco.

Confira as vagas:

Soldador - 10 vagas

Requisitos: Ensino Médio Completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão.

Repositor de Mercadorias (PCD) - 10 vagas

Requisitos: Ensino Fundamental completo; residir em São Vicente ou Praia Grande.

Técnico Eletricista - 9 vagas

Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão.

Operador de Caixa (PCD) - 8 vagas

Requisitos: Ensino Fundamental completo; residir em São Vicente ou Praia Grande.

Mecânico Montador - 6 vagas

Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão.

Mecânico Ajustador - 6 vagas

Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão.

Auxiliar de Enfermagem - 5 vagas

Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente ou Santos.

Atendente de Lojas e Mercados - 3 vagas

Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente.

Motorista Carreteiro - 2 vagas

Requisitos: Ensino Médio completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande, Santos ou Cubatão; curso MOP; disponibilidade para viajar.

Auxiliar de Limpeza - 2 vagas

Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência em carteira de trabalho; residir em São Vicente, Praia Grande ou Santos.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)