Santa Casa do Pará lança processo seletivo com 116 vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Fundação Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) publicou nesta segunda-feira (16) o edital nº 01/2026 para a realização de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, serão ofertadas 116 vagas distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo do Estado do Pará, no endereço eletrônico: www.sipros.pa.gov.br. Segundo o edital, as contratações terão caráter temporário e seguem as normas previstas na legislação estadual que regulamenta esse tipo de vínculo no serviço público.

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Vagas para nível superior

Para candidatos com formação superior, o processo seletivo oferece 74 vagas em diversas áreas da saúde e de apoio administrativo. Entre os cargos disponíveis estão administrador, analista de sistemas, assistente social, biomédico, enfermeiro, engenheiro, estatístico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, pedagogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.

O maior número de oportunidades é para médicos, com 29 vagas, seguido pelo cargo de enfermeiro, que conta com 15 vagas. Também há vagas para fisioterapeuta (7), administrador (3), analista de sistemas (3) e odontólogo (3), entre outras funções. A remuneração base para cargos de nível superior é de R$ 2.053,54, além de gratificações e benefícios previstos em lei.

Vagas para nível médio e técnico

O edital também prevê 35 vagas para profissionais de nível médio e técnico. As oportunidades são para assistente administrativo, técnico de enfermagem, técnico em segurança do trabalho e técnico em radiologia.

O cargo com maior número de vagas nesse grupo é o de técnico de enfermagem, com 22 oportunidades. Já para assistente administrativo são ofertadas sete vagas, além de uma destinada a pessoas com deficiência. Para esses cargos, o vencimento base é de R$ 1.320, podendo haver acréscimo de gratificações e outros benefícios.

Vagas para nível fundamental

Também estão disponíveis sete vagas para o cargo de agente de artes práticas, destinado a candidatos com nível fundamental. Desse total, seis vagas são para ampla concorrência e uma é reservada a pessoas com deficiência. A remuneração base para o cargo é de R$ 1.320, além de gratificações e benefícios previstos na legislação.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia