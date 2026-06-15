Santa Casa abre processo seletivo com 124 vagas no Pará; veja como se inscrever

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) abriu inscrições nesta segunda-feira (15) para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são ofertadas 124 vagas, sendo 86 para ampla concorrência e pessoas com deficiência (PcD) e 38 reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente entre os dias 16 e 17 de junho, exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros).

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As oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa, com vagas para assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, enfermeiro, assistente administrativo, técnico de enfermagem, técnico em radiologia e agente de artes práticas. Os vencimentos-base variam de R$ 1.399,20 a R$ 2.176,75, podendo ser acrescidos de outras vantagens previstas em lei.

Segundo o edital, os profissionais contratados irão atuar na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que assumirá a gestão operacional do Hospital Estadual Materno Infantil de Ananindeua Anita Gerosa. A medida tem como objetivo ampliar a oferta de leitos de retaguarda para gestação de alto risco na rede estadual de saúde.

Etapas

• Inscrição;

• Análise documental e curricular;

• Entrevista presencial (eliminatória e classificatória)

A aprovação no processo seletivo não garante contratação automática, que dependerá da necessidade da administração pública.

Cargos ofertados

• Assistente Social;

• Farmacêutico;

• Fisioterapeuta;

• Fonoaudiólogo;

• Médico;

• Nutricionista;

• Enfermeiro;

• Assistente Administrativo;

• Técnico de Enfermagem;

• Técnico em Radiologia;

• Agente de Artes Práticas.

Os contratos terão duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Todas as informações, cronograma e resultados do processo seletivo serão divulgados no portal do Sipros e nos canais oficiais da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia