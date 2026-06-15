Iterpa abre processo seletivo com 25 vagas para níveis fundamental, médio e superior no Pará

O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) abriu inscrições nesta segunda-feira (15) para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao todo, são ofertadas 25 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros), entre os dias 16 e 17 de junho.

VEJA MAIS

Do total de oportunidades, 17 vagas são destinadas à ampla concorrência e pessoas com deficiência, enquanto outras oito são reservadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Os vencimentos-base variam de R$ 1.320 a R$ 1.954,91, conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido. Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.500. Para os cargos de nível superior, também há previsão de gratificação de escolaridade de 40%, conforme a legislação estadual. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

Cargos ofertados

• Engenheiro Agrônomo;

• Engenheiro Cartógrafo e/ou Agrimensor;

• Geógrafo;

• Tecnólogo em Geoprocessamento;

• Técnico em Agrimensura;

• Técnico em Geodesia e Cartografia;

• Assistente Administrativo;

• Motorista.

Etapas do processo seletivo

• Inscrição;

• Análise documental e curricular;

• Entrevista pessoal;

• Resultado final.

Segundo o edital, os candidatos devem acompanhar todas as publicações e comunicados referentes ao certame nos sites do Sipros e do Iterpa. O resultado final será divulgado após a conclusão de todas as etapas previstas no cronograma.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia