Rede SARAH abre vaga em Belém com salário inicial de mais de R$ 6 mil

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, por meio da Associação das Pioneiras Sociais (APS), lançou edital para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Oficina Ortopédica. Com salário inicial de R$ 6.148,89 e carga horária de 44 horas semanais, o processo seletivo oferece uma oportunidade para profissionais da área em diversas cidades do Brasil, incluindo uma vaga específica para a unidade de Belém . As inscrições estarão abertas até 27 de julho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet .

A seleção, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), busca assegurar a transparência e a excelência dos atendimentos prestados à população . É importante ressaltar que este processo seletivo não se confunde com concurso público e não confere estabilidade de servidor público . Para ler o edital, clique aqui.

Para a capital paraense, o edital prevê 1 (uma) vaga para Técnico em Oficina Ortopédica. Além de Belém, há vagas para Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís, com destaque para a capital federal e Salvador que reservam vagas para pessoas com deficiência .

Requisitos

Os interessados em concorrer ao cargo de Técnico em Oficina Ortopédica devem possuir ensino médio completo e curso técnico ou profissionalizante presencial em áreas como mecânica industrial, movelaria/marcenaria, costuraria industrial, serralheria ou órteses e próteses. É exigida também experiência profissional de, no mínimo, 6 meses nas áreas citadas, comprovada nos últimos 5 anos em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração original . Alternativamente, candidatos com ensino médio completo e programa de educação profissional (Aprendiz) concluído na área de oficina ortopédica também podem se candidatar .

As principais atribuições do cargo incluem confeccionar, avaliar, ajustar, reformar e reparar aparelhos ortopédicos, além de orientar pacientes sobre o uso adequado .

Etapas do Processo Seletivo:

O processo seletivo será composto por três etapas:

Prova Objetiva : De caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos. Abordará conhecimentos de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e física. A prova tem previsão para ser aplicada em 31 de agosto de 2025.

: De caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos. Abordará conhecimentos de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e física. A prova tem previsão para ser aplicada em 31 de agosto de 2025. Prova Prática : De caráter classificatório, valendo 100 pontos, para os candidatos habilitados na prova objetiva.

: De caráter classificatório, valendo 100 pontos, para os candidatos habilitados na prova objetiva. Treinamento: Etapa eliminatória, à qual serão submetidos somente os candidatos habilitados e classificados nas fases anteriores, dentro do limite de vagas. O treinamento pode durar até 4 meses e oferece uma bolsa de R$ 3.996,78.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas online, através do endereço eletrônico da Rede SARAH: www.sarah.br/rh . Para aqueles sem acesso à internet, computadores serão disponibilizados nas unidades da Rede SARAH, incluindo a de Belém, localizada na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1.000, Val de Canz . A taxa de inscrição é de R$ 60,00 e o pagamento deve ser realizado por boleto bancário até o primeiro dia útil subsequente ao último dia de inscrição . Não haverá isenção ou redução da taxa .