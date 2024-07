Rede de supermercados abre mais de 300 vagas de emprego na avenida Augusto Montenegro; confira

A rede de supermercados Assaí abriu 208 vagas de emprego para a nova loja na avenida Augusto Montenegro, que deve ser inaugurada nos próximos meses. São 278 vagas efetivas e 30 temporárias.

As vagas são para contratação imediata com vagas para diversos níveis de experiência e para pessoas com deficiência (PDCs). Confira abaixo as principais vagas disponíveis:

Chefe de Seção;

Açougueiro(a);

Padeiro(a);

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Repositor(a) de mercadorias;

Operador(a) de Caixa;

Empacotador(a);

Vendedor(a) de Cartão;

Auxiliar de Depósito;

Operador(a) de Empilhadeira, entre outros.

Para participar da seleção, os interessados devem se cadastrar no site até o dia 30 de agosto. O processo seletivo terá etapas presenciais e online.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)