Programa de aceleração de carreiras para mulheres negras recebe inscrições até esta quinta

As inscrições para a segunda turma do Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres Negras, realizado pela Vale, estão abertas até esta quinta-feira (28) para as interessadas paraenses. A iniciativa visa acelerar o desenvolvimento profissional de 50 mulheres negras por meio de oficinas temáticas, mentoria individual, letramento e aulas com executivas renomadas no mercado.

Desenvolvido em parceria com consultores especialistas na pauta racial, o programa vai contribuir para o fortalecimento de competências e habilidades de profissionais negras, dando suporte para que se destaquem no mercado de trabalho. As atividades serão online, com aulas ao vivo, gratuitas e com duração de cinco meses - uma média de três horas de dedicação semanal. O público-alvo específico são mulheres negras que não trabalhem na Vale e tenham disponibilidade para participar em horário noturno.

Além de se identificar como mulher preta ou parda, a candidata interessada deve estar buscando o autodesenvolvimento e ter concluído curso superior entre dezembro de 2013 e dezembro de 2019. A Vale busca, preferencialmente, mulheres dos estados em que opera - Pará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro -, mas a oportunidade não se limita a essas regiões. As inscrições devem ser feitas neste site, e o processo seletivo será realizado online, com entrevistas individuais durante os meses de setembro e outubro.

Empoderamento

A doutoranda e mestre em ciência empresariais, engenheira ambiental e de segurança, Lúcia Campos foi uma participante da primeira turma, e afirma que os encontros foram uma “jornada transformadora” em sua vida. “Esse programa, de maneira muito estruturada e responsável, através de um olhar específico para os enfrentamentos das mulheres negras, nos proporcionou uma experiência incrível voltada para empoderamento feminino, propósito e carreira. Sem dúvida, ter a oportunidade de escutar as experiências vividas por outras mulheres negras de sucesso no mercado e seus enfrentamentos elevou a nossa confiança”.

De acordo com a vice-presidente executiva de pessoas da Vale, Marina Quental, a primeira edição do programa foi um sucesso e já resultou em movimentação de carreira para diversas participantes. “É uma satisfação poder abrir uma nova turma do Programa de Aceleração de Carreiras para Mulheres Negras e, como parte da nossa jornada de diversidade e inclusão, contribuir também para termos uma sociedade mais justa e com equidade de oportunidades. Nosso objetivo é que este programa siga promovendo o empoderamento de mulheres negras para que elas possam alavancar suas carreiras”, afirma.

Capacitação interna

Para quem já trabalha na Vale, a mineradora também tem o programa Potencializando Talentos, que tem o objetivo de capacitar colaboradores que demonstrem potencial de assumir posições mais estratégicas dentro da organização, tendo como foco os grupos minorizados. Estão programadas turmas exclusivas para mulheres em 2023, além das exclusivas para pessoas negras e exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Também existem outras iniciativas: programa Empoderando Talentos PcD, com foco no fortalecimento de competências e no desenvolvimento pessoal de profissionais com deficiência; e a ação Conversas Inspiradoras, voltada especificamente para empregadas, que recebem mentoria de profissionais renomados de mercado e que atuam nas mais diversas áreas e segmentos.