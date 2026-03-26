Processo seletivo do Iasep oferece vagas no Pará com salários de até R$ 4,1 mil; saiba mais

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) abriu inscrições nesta quinta-feira (26) para um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) voltado à contratação temporária de profissionais em diferentes níveis de escolaridade. Ao todo, são ofertadas 21 vagas, destinadas à substituição de contratos temporários em vigor, conforme a necessidade do órgão.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo (Sipros), no endereço www.sipros.pa.gov.br, entre 00h do dia 30 de março de 2026 e 23h59 do dia 31 de março.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, dentro do horário de funcionamento do órgão, que vai das 8h às 18h. O horário específico de cada servidor será definido pelo Iasep, conforme a demanda administrativa. O salário base varia de R$ 2.820,00 a R$ 4.125,75, podendo ser acrescido de outras vantagens previstas em lei.

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Etapas

• Inscrição: etapa de caráter habilitatório;

• Análise documental e curricular: etapa eliminatória e classificatória;

• Entrevista: etapa eliminatória e classificatória;

• Divulgação: convocações e resultados de cada fase serão publicados no site do Sipros;

• Resultado final: homologação será divulgada no Diário Oficial do Estado.

Cargos

Nível superior

• Analista em Saúde (Enfermagem);

• Analista em Saúde (Enfermagem – especialização em Oncologia);

• Analista em Saúde (Enfermagem – especialização em Perícia e Auditoria);

• Analista em Saúde (Medicina – especialização em Auditoria Médica);

• Analista de Administração e Finanças (Ciências Contábeis);

• Analista de Informática;

Nível técnico

• Assistente de Saúde (Técnico de Enfermagem)

Nível médio

• Assistente de Gestão

Requisitos

• Ter no mínimo 18 anos;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Possuir formação compatível com a função pretendida;

• Ter registro no conselho profissional, quando exigido;

• Não possuir vínculo incompatível com a administração pública;

• Apresentar aptidão física e psicológica para o exercício da função.

O edital reserva ainda 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a condição do candidato. Nesse caso, é necessário informar a deficiência no momento da inscrição e anexar laudo médico com a respectiva classificação internacional de doenças (CID).

Todas as etapas do processo seletivo serão acompanhadas por comissão designada pelo próprio IASEP, responsável pela execução e supervisão do certame. Os candidatos devem acompanhar as atualizações, eventuais alterações no cronograma e demais comunicados pelos canais oficiais, sendo de inteira responsabilidade do participante o cumprimento dos prazos e exigências estabelecidos.

Leia o edital