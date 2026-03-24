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Hospital Gaspar Vianna abre PSS com vagas em todos os níveis; inscrições começam no dia 26

Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

Seleção pretende criar banco de profissionais para atuação na unidade (O Liberal)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), por meio da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), anunciou nesta terça-feira (24) um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais. A seleção contempla candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital nº 01/2026 o objetivo é formar um banco de profissionais para atuação na unidade hospitalar. As contratações seguirão as regras da legislação estadual vigente e terão caráter temporário.

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As inscrições estarão abertas a partir de 0h do dia 26 de março até as 23h59 do dia 27 de março. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do processo seletivo: sipros.pa.gov.br.

O edital completo, com detalhes sobre cargos, número de vagas, requisitos e etapas da seleção, estará disponível no site do Sipros e também na página oficial do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. O processo seletivo busca atender à demanda da rede pública de saúde no estado, reforçando as equipes com profissionais de diferentes áreas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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