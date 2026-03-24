Fundação Cultural do Pará lança seleção com 19 vagas; veja quem pode participar

A Fundação Cultural do Pará (FCP) abriu na segunda-feira (23) um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de 19 profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades são destinadas a atuação em espaços culturais localizados em Belém e na Região Metropolitana.

De acordo com o edital, as inscrições estarão abertas nos dias 25 e 26 de março e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do processo seletivo (www.sipros.pa.gov.br).

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As vagas estão distribuídas entre três cargos: técnico em administração e finanças, assistente administrativo e assistente cultural. Os salários variam de R$ 1.443,77 a R$ 1.782,85, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com possibilidade de atuação aos finais de semana, conforme escala definida pela instituição.

Requisitos

• Não possuir vínculo funcional com a administração pública, exceto nos casos permitidos pela Constituição Federal;

• Não ter tido contrato temporário com o Estado nos últimos seis meses;

• Não possuir parentesco, até o terceiro grau, com membros da comissão organizadora do processo seletivo.

Etapas

• Inscrição

• Análise documental e curricular

• Entrevista

As etapas de análise documental e entrevista têm caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade da FCP. Segundo o edital, é de responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações relacionadas ao processo seletivo, que serão divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site oficial.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail disponibilizado pela organização: comissaopssfcp2026@fcp.pa.gov.br.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia