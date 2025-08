MPF abre seleção de estágio para estudantes de Comunicação Social em Belém

O Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de nível superior na área de Comunicação Social. As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico e Mídias Digitais, com lotação presencial na capital paraense, Belém.

A oportunidade oferece, além da vivência prática em um órgão público federal, uma bolsa mensal no valor de R$1.027,82, auxílio-transporte de R$11,58 por dia estagiado presencialmente e carga horária de 20 horas semanais. Para participar da seleção, é preciso estar regularmente matriculado em instituições conveniadas com o MPF. As inscrições irão até o dia 31 de agosto.

O processo de inscrição é dividido em duas etapas obrigatórias. A primeira consiste no preenchimento do formulário eletrônico. Em seguida, o candidato deve enviar a documentação exigida, incluindo os termos de autodeclaração caso se enquadre em alguma das categorias com reserva de vagas. A assinatura desses documentos deve ser feita de forma convencional (à mão) ou por meio de certificado digital. Assinaturas desenhadas em tablets ou similares não serão aceitas. Após o envio dos arquivos, o estudante receberá por e-mail a confirmação de que sua inscrição foi concluída.

A prova está marcada para o dia 21 de setembro de 2025 e será aplicada de forma online, das 9h30 às 10h10 (horário de Brasília), por meio da plataforma Moodle. O exame será composto por 20 questões objetivas. Para garantir o acesso, o candidato deve possuir cadastro ativo no portal gov.br e acessar o endereço https://selecaoestagio.mpf.mp.br com pelo menos 72 horas de antecedência. Isso é necessário para evitar contratempos técnicos, já que o sistema não dará suporte a erros no dia da prova. O login e a senha de acesso serão enviados até dois dias após a confirmação da inscrição. Aqueles que já participaram de seleções anteriores do MPF poderão utilizar as mesmas credenciais, sendo possível redefinir a senha, se necessário.

O processo seletivo contempla reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), candidatos negros — pretos e pardos — e minorias étnico-raciais, em conformidade com a política de ações afirmativas adotada pelo órgão. Os modelos de termos de autodeclaração estão disponíveis no edital.

Todas as informações detalhadas, incluindo a lista de instituições conveniadas, o conteúdo programático da prova e os formulários necessários, estão disponíveis no site oficial do MPF no Pará: www.mpf.mp.br/pa/estagio. Em caso de dúvidas sobre o processo ou problemas técnicos na inscrição, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail: prpa-estagio@mpf.mp.br.

