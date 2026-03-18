Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Jucepa abre PSS com 18 vagas temporárias em Belém; inscrições ocorrem nos dias 19 e 20 de março

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

Vagas são para técnico e assistente do registro mercantil, incluindo área de informática (Reprodução/Bruno Cecim /Agência Pará)

A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) publicou na terça-feira (17) o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2026, destinado à contratação temporária de 18 profissionais para atuação em Belém. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior, com vencimentos básicos que variam entre R$ 1.320,00 e R$ 1.724,64, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Sipros, site oficial do processo seletivo, entre 00h01 do dia 19 de março e 23h59 do dia 20 de março. Todas as informações detalhadas, incluindo requisitos e atribuições dos cargos, estão disponíveis no edital publicado na mesma plataforma. As vagas são distribuídas entre as funções de técnico do registro mercantil, técnico em informática do registro mercantil e assistente do registro mercantil.

VEJA MAIS 

image Santa Casa do Pará lança processo seletivo com 116 vagas para níveis fundamental, médio e superior
Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

image Instituto Carlos Gomes abre PSS para novos alunos; veja como se inscrever
Candidatos com conhecimento em instrumentos e canto lírico podem se inscrever gratuitamente até 15 de março via site da Fundação Carlos Gomes

Requisitos 

• Ter no mínimo, 18 anos

• Estar em dia com as obrigações eleitorais

• Estar em dia com as obrigações militares

• Possuir a formação exigida para o cargo pretendido

Etapas 

• Inscrição (caráter habilitatório)

• Análise documental e curricular (eliminatório e classificatório)

• Entrevista individual (eliminatória e classificatória)

De acordo com o edital, a seleção tem como objetivo atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A convocação dos aprovados ocorrerá conforme a demanda da administração, respeitando a ordem de classificação, sem garantia de contratação imediata.

O resultado de todas as etapas e eventuais convocações serão divulgados no site oficial do processo seletivo. Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com a organização por e-mail ou WhatsApp, conforme orientações disponíveis no edital.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

Jucepa
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda