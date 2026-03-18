Jucepa abre PSS com 18 vagas temporárias em Belém; inscrições ocorrem nos dias 19 e 20 de março

A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) publicou na terça-feira (17) o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2026, destinado à contratação temporária de 18 profissionais para atuação em Belém. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior, com vencimentos básicos que variam entre R$ 1.320,00 e R$ 1.724,64, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Sipros, site oficial do processo seletivo, entre 00h01 do dia 19 de março e 23h59 do dia 20 de março. Todas as informações detalhadas, incluindo requisitos e atribuições dos cargos, estão disponíveis no edital publicado na mesma plataforma. As vagas são distribuídas entre as funções de técnico do registro mercantil, técnico em informática do registro mercantil e assistente do registro mercantil.

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Requisitos

• Ter no mínimo, 18 anos

• Estar em dia com as obrigações eleitorais

• Estar em dia com as obrigações militares

• Possuir a formação exigida para o cargo pretendido

Etapas

• Inscrição (caráter habilitatório)

• Análise documental e curricular (eliminatório e classificatório)

• Entrevista individual (eliminatória e classificatória)

De acordo com o edital, a seleção tem como objetivo atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A convocação dos aprovados ocorrerá conforme a demanda da administração, respeitando a ordem de classificação, sem garantia de contratação imediata.

O resultado de todas as etapas e eventuais convocações serão divulgados no site oficial do processo seletivo. Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com a organização por e-mail ou WhatsApp, conforme orientações disponíveis no edital.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia