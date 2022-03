Inscrições para o PSS da prefeitura de Capanema encerram na próxima quinta (10); veja com fazer

Encerra na próxima quinta-feira (10), as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Capanema que busca preencher 33 vagas imediatas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. No cadastro reserva as contratações ocorrerão conforme a demanda do órgão.

Quais são as vagas para a Prefeitura de Capanema?

Estão sendo ofertadas sete vagas para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal e 20 vagas para agente de Vigilância Sanitária. Para ambos, a exigência é que os candidatos possuam Nível Médio.

Já para os cargos de Nível Superior, estão sendo disponibilizadas duas vagas para enfermeiros; uma para odontólogo; duas para fisioterapeutas e uma para fonoaudiólogo. A prefeitura oferece salários que variam de R$ 1.212,00 a R$ 2.100,00 por jornadas de trabalho de 40 horas por semana.

Onde se inscrever para o PSS da Prefeitura de Capanema?

As inscrições vão até a próxima quinta-feira (10), e podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na travessa César Pinheiro, nº 297, em Capanema, no horário das 8h às 14h. Não será cobrada taxa de inscrição.

Como será feita a seleção dos candidatos do PSS da Prefeitura de Capanema?

A seleção será feita através de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório. A entrevista será realizada entre os dias 23 e 25 de março, também na Secretaria Municipal de Saúde, em Capanema.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)