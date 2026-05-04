IEL promove Talent Day durante a Fipa 2026 com oportunidades de estágio e emprego no Pará

A XVII Feira da Indústria do Pará (FIPA 2026) receberá, pela primeira vez, o Talent Day, iniciativa promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/PA) voltada ao cadastro de currículos de estudantes e profissionais em busca de oportunidades de estágio e emprego no estado.

A ação será realizada no dia 22 de maio, das 17h às 21h, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, e integra a programação da FIPA, considerada uma das principais feiras industriais da região Norte.

VEJA MAIS

Segundo o IEL/PA, o Talent Day faz parte da campanha “Estágio e Emprego com o IEL”, que já ultrapassou a marca de 3 mil currículos cadastrados em diferentes municípios paraenses. A proposta é aproximar estudantes, profissionais e empresas, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Podem participar estudantes do ensino médio, técnico e superior, além de profissionais que buscam recolocação ou novas oportunidades. Durante o evento, os participantes poderão realizar o cadastro digital do currículo, mediante apresentação do documento em formato PDF.

Os dados cadastrados passarão a integrar o banco de talentos do IEL, utilizado por empresas parceiras em processos de recrutamento e seleção para diferentes áreas de atuação.

De acordo com o coordenador de Estágio do IEL/PA, Luiz Figueiredo, a iniciativa busca facilitar o encontro entre profissionais e o setor produtivo. “A ação é direcionada a estudantes e profissionais que buscam novas oportunidades e desejam aumentar suas chances de empregabilidade. A iniciativa reforça o papel do IEL como elo entre empresas e profissionais, contribuindo para atender à demanda do mercado e fomentar o desenvolvimento econômico no estado”, afirmou.

A participação no Talent Day será gratuita, assim como a visitação à feira de exposições da FIPA 2026, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de maio, das 17h às 22h. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia pelo site oficial do evento.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia