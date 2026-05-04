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Ciee oferece 82 vagas de estágio no Pará; veja como concorrer

Candidatos podem buscar atendimento presencial no Edifício Síntese 21, na avenida Conselheiro Furtado, na Cremação, em Belém

Thaline Silva*
fonte

Bolsas-auxílio variam conforme a carga horária e a empresa contratante (Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 82 vagas de estágio abertas no Pará. As oportunidades fazem parte de um total de 6,4 mil vagas disponibilizadas pela instituição em todo o país para estudantes do ensino médio e superior.

No estado, as vagas estão distribuídas entre áreas como Administração, Direito, Educação, Contabilidade, Marketing e Informática, entre outras. As oportunidades contemplam diferentes cidades paraenses, incluindo Belém, Ananindeua, Santarém, Altamira e Novo Repartimento.

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Segundo o CIEE, os valores das bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante. Os estudantes interessados podem realizar cadastro gratuitamente por meio do Portal CIEE, disponível no endereço eletrônico ciee.online.

A instituição orienta que os candidatos mantenham os dados pessoais atualizados na plataforma, já que o contato para processos seletivos e entrevistas é feito diretamente pelo sistema. O portal também permite a inclusão de redação e vídeo de apresentação, recursos que podem complementar o perfil do estudante durante a seleção.

Além do atendimento online, o CIEE disponibiliza atendimento presencial em Belém. A unidade funciona no Edifício Síntese 21, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, Loja 2, no bairro da Cremação. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Administração (estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 13:00 às 18:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 7º semestre
• Código da OE: 6048673
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6048673

Ciências Contábeis (estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 13:00 às 19:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6028042
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6028042

Administração (estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 09:00 às 15:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 10º semestre
• Código da OE: 6032355
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6032355

Engenharia de Produção (estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 10º semestre
• Código da OE: 6039930
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6039930

Administração (estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 13:00 às 18:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 6046505
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6046505

Superior em Informática (estágio)
• Cidade: Ananindeua/PA
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
• Código da OE: 6039957
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6039957

Pedagogia (estágio)
• Cidade: Ananindeua/PA
• Bolsa auxílio: R$ 750,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 11:00 às 17:15
• Requisitos: Cursando do 2º ao 7º semestre
• Código da OE: 6008726
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6008726

Informática (estágio)
• Cidade: Ananindeua/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6022596
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6022596

Pedagogia (estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 787,50 + auxílio transporte
• Carga horária: 12:00 às 18:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 7º semestre
• Código da OE: 6035539
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6035539

Administração (estágio)
• Cidade: Novo Repartimento/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
• Código da OE: 6015180
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6015180

Ciências Contábeis (estágio)
• Cidade: Altamira/PA
• Bolsa auxílio: R$ 850,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 15:30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º período
• Código da OE: 6032364
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6032364

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia 

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