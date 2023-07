IBGE abre 278 vagas no Pará, com salários de até R$ 3.100; confira

Dois processos seletivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm vagas para candidatos do Pará. As oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e, apenas no Estado, são 251 chances para a primeira função e 27 para a segunda.

As cidades paraenses contempladas para o cargo de APM, que exige nível médio completo, são Belém (105), Ananindeua (23), Santarém (18), Castanhal (13), Marabá (13), Abaetetuba (9), Paragominas (7), Parauapebas (7), Tucuruí (7), Altamira (6), Capanema (6), Redenção (6), Breves (5), Óbidos (5), Bragança (4), Tucumã (4), Xinguara (4), Almeirim (3), Cametá (3) e Soure (3).

Já para a função de SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B, as chances no Pará são para Belém (12), Ananindeua (2), Abaetetuba (1), Almeirim (1), Breves (1), Capanema (1), Castanhal (1), Marabá (1), Parauapebas (1), Redenção (1), Santarém (1), Soure (1), Tucumã (1), Tucuruí (1) e Xinguara (1).

Inscrições

Somando todos os Estados e o Distrito Federal, são oferecidas 7.548 vagas pelo órgão, sendo 6.742 para agente e 806 para supervisor. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e para pessoas com deficiência (PcDs).

As inscrições estão abertas e devem ser feitas até às 23h do dia 19 de julho. O link para as inscrições é o do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 42,20 para ambas as funções.

Salários

Para os profissionais escolhidos na função de APM, a remuneração será de R$ 1.387,50, enquanto os SCQ ganharão R$ 3.100 - nos dois casos, receberão benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A previsão de duração dos contratos é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme a legislação. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias para as duas funções.

As seleções terão prova objetiva, realizada no dia 17 de setembro. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro. O edital na íntegra está disponível no mesmo site das inscrições.

Atribuições

Os contratados na função de SCQ devem organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, entre outras.

Já as funções de um APM são: visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística, entre outras.

