Hospital Ophir Loyola abre processo seletivo com 345 vagas; veja como participar

O Hospital Ophir Loyola (HOL) abriu inscrições nesta segunda-feira (30) para o 37º Processo Seletivo Simplificado (PSS) voltado à contratação temporária de profissionais de nível médio e superior. Ao todo, são ofertadas 345 vagas para diversas áreas multiprofissionais.

As inscrições estarão abertas entre os dias 1º e 2 de abril na plataforma Sipros, conforme edital publicado pela instituição. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei.

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As oportunidades contemplam cargos como assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, odontólogo, além de funções administrativas e técnicas, como agente administrativo, motorista e técnico de enfermagem.

O processo seletivo será realizado em três etapas: inscrição (de caráter habilitatório), análise documental e curricular, e entrevista individual, estas últimas de caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o edital, a contratação será temporária e dependerá da necessidade da administração pública, não garantindo direito automático à convocação dos candidatos aprovados. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações relacionadas ao certame.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail psshol@ophirloyola.pa.gov.br ou via WhatsApp, pelo número (91) 98059-3395, em horário comercial, das 8h às 14h.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia