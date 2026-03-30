Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Hospital Ophir Loyola abre processo seletivo com 345 vagas; veja como participar

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

Salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei (Eunice Pinto / Agência Pará)

Hospital Ophir Loyola (HOL) abriu inscrições nesta segunda-feira (30) para o 37º Processo Seletivo Simplificado (PSS) voltado à contratação temporária de profissionais de nível médio e superior. Ao todo, são ofertadas 345 vagas para diversas áreas multiprofissionais.

As inscrições estarão abertas entre os dias 1º e 2 de abril na plataforma Sipros, conforme edital publicado pela instituição. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei.

VEJA MAIS 

image Processo seletivo do Iasep oferece vagas no Pará com salários de até R$ 4,1 mil; saiba mais
Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

image Hospital Gaspar Vianna abre PSS com vagas em todos os níveis; inscrições começam no dia 26
Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet

As oportunidades contemplam cargos como assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, odontólogo, além de funções administrativas e técnicas, como agente administrativo, motorista e técnico de enfermagem.

O processo seletivo será realizado em três etapas: inscrição (de caráter habilitatório), análise documental e curricular, e entrevista individual, estas últimas de caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o edital, a contratação será temporária e dependerá da necessidade da administração pública, não garantindo direito automático à convocação dos candidatos aprovados. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações relacionadas ao certame.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail psshol@ophirloyola.pa.gov.br ou via WhatsApp, pelo número (91) 98059-3395, em horário comercial, das 8h às 14h.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

Hospital Ophir Loyola

Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda