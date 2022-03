Hospital Geral de Tailândia contrata enfermeiro até 20 de março

O Hospital Geral de Tailândia (HGT) seleciona profissionais para a vaga de enfermeiro. A oportunidade é preferencialmente para Pessoas com Deficiência (PcD), e os interessados devem enviar os currículos atualizados até o dia 20 de março para o email: bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com assunto: Candidato/ Enfermeiro. De acordo com o Hospital, que fica no nordeste paraense, os currículos passarão por triagem.

Os interessados devem ter o ensino superior completo; curso de aperfeiçoamento em prática hospitalar; desenvoltura com a escrita e leitura; e experiência profissional de no mínimo um ano. O curso de pós-graduação será considerado um diferencial.

O hospital esclarece que o candidato, se possível, tenha experiência em gestão de equipe em rotinas e processos em enfermagem na área hospitalar, além de boa comunicação interna e externa; conduta ética; relações humanas; resiliência; administração de tempo; comprometimento; cooperação; flexibilidade; planejamento; liderança; visão sistêmica; tomada de decisão; conhecimento e segurança; secretariar reuniões; atendimento a públicos diversos; iniciativa e discernimento para buscar informações e tomar providências inerentes ao cumprimento de suas atribuições.

No momento da inscrição, o RH solicita que os participantes enviem em anexo a cópia do diploma de conclusão do curso; cópia do certificado de pós-graduação; curso de aperfeiçoamento em prática hospitalar; e cópia da carteira regularizada do Coren-PA.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenadora do Núcleo de Política)