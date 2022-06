Hospitais públicos do Pará ofertam vagas de emprego

No Pará, quatro hospitais públicos, gerenciados pela Pró-Saúde, estão selecionando profissionais para vagas de emprego em Ananindeua, Altamira, Marabá, Barcarena e Santarém. As chances são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio, com inscrições que devem ser feitas pelo site da Indeed.

Para a Região Metropolitana de Belém (RMB), em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) tem vagas para técnico de enfermagem, com inscrição até 30 de junho; maqueiro, com inscrição até 17 de junho.

No Sudoeste do Estado, o Hospital Público da Transamazônica (HRPT) aceita candidaturas para os cargos de cozinheiro, técnico de enfermagem e maqueiro, até esta segunda-feira. Já no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, oferta vagas para os postos de agente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, copeiro hospitalar e telefonista. As oportunidades ficarão abertas até o preenchimento dos cargos e são destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

No Hospital Regional do Sudeste do Pará - Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as oportunidades são para as funções de técnico de refrigeração, auxiliar de higiene e limpeza, jovem aprendiz e técnico de enfermagem. Os candidatos devem se inscrever para a seleção até o dia 17 de junho, por meio do envio do currículo atualizado para o -email: vagas.hrsp@prosaude.org.br. Há também vagas no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), para os cargos de analista de comunicação, técnico de laboratório e fonoaudiólogo. As inscrições devem ser feitas até amanhã.