Google tem vagas de emprego abertas para o IPT, novo centro de engenharia em São Paulo

Tem vaga de emprego no Google! A criação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que é um novo centro de engenharia em São Paulo, abriu postos de trabalho na empresa dentro do Brasil. O objetivo é atuar na segurança dentro do ambiente digital. O anúncio foi feito durante o Google For Brasil, em uma mesa redonda com a presença do presidente do Google no país, Fábio Coelho, além do diretor de engenharia do Google para a América Latina, Berthier Ribeiro-Neto; o diretor-sênior de Engenharia do Google, Eduardo Tejada; Liedi Bernucci, diretora geral do IPT.

O novo escritório fica localizado no IPT Open Experience, dentro da Cidade Universitária e o espaço de 7 mil m² vai abrigar mais de 400 profissionais focados em áreas estratégicas para a empresa, como privacidade e segurança digital.

“A contratação já começou. O Google está recrutando profissionais para trabalhar na área da segurança. Hoje, usamos recuros de cybersegurança, engenharia reversa e muito mais. Os times estão trabalhando para a detecção de spam e de conteúdo maliciosos”, explicou Eduardo Tejada.

Esse será o segundo escritório no Brasil. Desde 2006, o Google já conta com uma sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. “É um exemplo de como o brasileiro é capaz de chamar a atenção na área de tecnologia. Há 17 anos, a empresa de Minas Gerais atraiu o Google lá nos Estados Unidos para receber investimentos. Fizeram isso com um bom trabalho e as pessoas lá fora do país olharam e disseram: ‘Olha que trabalho legal. Vamos atrás deles’”, contou o presidente Fábio Coelho.

O que é o IPT?

O IPT é um instituto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que completa em junho deste ano, 123 anos de história e de colaboração para o processo de desenvolvimento do país. Por meio de oito unidades de negócios, atua de modo multidisciplinar, contemplando os mais diversos segmentos como energia,

bionanomanufatura, cidades, habitação, materiais avançados, tecnologias digitais, tecnologias regulatórias e metrológicas.

Projeto da sede do IPT em São Paulo (Divulgação / Google)

“Antigamente a gente tinha mais tempo para se adaptar a novas tecnologias. O primeiro smartphone com toque na tela foi 15 anos atrás. Por isso que precisamos nos preparar para tudo na tecnologia”, disse Berthier ao reforçar a importância da pesquisa na área da segurança digital.

A previsão é que o Centro de Engenharia comece a funcionar até o fim de 2024.