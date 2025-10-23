Capa Jornal Amazônia
Feiras de empregabilidade e empreendedorismo movimentam a Região Metropolitana de Belém

A ação gratuita ocorre em Castanhal, Ananindeua e na capital paraense, nos dias 23 e 31 de outubro e 07 de novembro

Lívia Ximenes
fonte

As feiras de empregabilidade e empreendedorismo são voltadas, especialmente, a quem busca uma vaga no mercado de trabalho (Freepik)

A Região Metropolitana de Belém (RMB) recebe, entre outubro e novembro de 2025, feiras gratuitas de empregabilidade e empreendedorismo. A ação ocorre em Castanhal, Ananindeua e na capital paraense com palestras, oficinas e exposições. O evento é aberto ao público e voltado, especialmente, a quem busca oportunidades no mercado de trabalho.

A programação da Grau Técnico inicia nessa quinta-feira (23), em Castanhal, das 10h às 14h. A próxima feira está marcada para a próxima sexta-feira (31), de 10h a 13h, na unidade de Belém. O movimento encerra em Ananindeua, no dia 07 de novembro, das 10h às 13h.

image Grau Técnico possui cursos técnicos, profissionalizantes e faculdade EAD em todo o Brasil (Divulgação)

As feiras de empregabilidade e empreendedorismo da rede de ensino “são uma oportunidade única para transformar aprendizado em oportunidades reais”, conforme o gestor Rodrigo Lyra. Ele afirma que esse é um espaço para “conhecer talentos, fortalecer parcerias e impulsionar sonhos que começam dentro das nossas salas de aula”.

A Grau Técnico, durante as feiras, disponibiliza ao público vagas de estágio e emprego, palestras, oficinas, exposições de produtos e espaços para networking entre participantes. Empresas parcerias da instituição, empreendedores da RMB e especialistas em diferentes setores participam da programação.

Serviço

Feiras de empregabilidade e empreendedorismo 2025 — Grau Técnico

  • Dia 1, em Castanhal: 23/10, quinta-feira - 10h a 14h (Travessa Lauro Sodré, 1796 - Ianetama)
  • Dia 2, em Belém: 31/10, sexta-feira - 10h a 13h (Avenida Governador Magalhães Barata, 935 - São Brás)
  • Dia 3, em Ananindeua: 07/11, sexta-feira - 10h a 13h (Rodovia dos Trabalhadores, em frente ao Conjunto Stélio Maroja - Coqueiro)

