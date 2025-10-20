Especialista em RH dá dicas de como falar sobre pontos fracos em entrevistas de emprego

Falar sobre ‘quais são seus pontos fracos?’ em uma entrevista de emprego é um dos momentos que mais causam insegurança nos candidatos. Mesmo sendo uma pergunta comum, muitos têm dificuldade em abordar o tema, já que destacar as próprias limitações diante de um recrutador pode parecer arriscado. No entanto, segundo especialistas em recursos humanos, essa é uma oportunidade de mostrar autoconhecimento e maturidade profissional.

Embora já saibamos quase decorado, o que será perguntado em uma entrevista. Os entrevistadores irão buscar avaliar: disponibilidade, flexibilidade, adaptação, capacidade de comunicação e as motivações por trás de querer tanto a vaga.

Para Anna Padinha, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado do Pará, durante uma entrevista os recrutadores não observam apenas as respostas, mas a forma de expressar e a capacidade de comunicação. “Avaliamos os pontos fortes e os pontos de melhoria por meio de perguntas situacionais e comportamentais, que ajudam a entender como o profissional reage a desafios reais. Mais do que identificar falhas, o objetivo é compreender o nível de autoconhecimento, a maturidade emocional e a capacidade de aprendizado do candidato”, pontua.

Autoconhecimento

Segundo a gestora, esses desafios podem ser vistos como “pontos de melhoria”, isto é, como evolução profissional. Ela afirma que esses pontos demonstram autenticidade e inteligência emocional. “Todos nós temos aspectos a desenvolver, e o que diferencia um bom profissional é a disposição para evoluir. Tentar esconder fragilidades ou responder de forma genérica pode soar artificial. A sinceridade, acompanhada de uma atitude proativa, transmite credibilidade e maturidade”, comenta Anna.

No trabalho, reconhecer limitações também é um ponto forte. As respostas podem ser preparadas estrategicamente: apresente o ponto de melhoria de forma objetiva, explique o impacto das demandas na rotina e mostre as ações que tem tomado para evoluir. Isso demonstra autoconhecimento e comprometimento com o desenvolvimento pessoal, sem tornar a resposta negativa.

Afinal, existe uma forma ideal de estruturar a resposta para essa pergunta?

A especialista em recursos humanos, cita qual a melhor forma de responder esse questionamento: mostrar reconhecimento de forma objetiva trazer exemplos práticos de situações e sempre deixar claro a busca por melhorias são boas dicas para se sair bem. “Essa construção evidencia autoconhecimento e comprometimento com o próprio desenvolvimento, sem transformar a resposta em justificativa”, afirma.

Ainda, segundo a especialista Anna Padinha. O recrutador percebe quando o candidato realmente se conhece e se está em busca de desenvolvimento. Essa postura revela profissionais conscientes, comprometidos e com alto potencial de crescimento dentro das organizações.

Erros comuns são trasformar ponto fracos em qualidade

Um erro comum é tentar transformar um defeito em qualidade, como dizer que é “perfeccionista” ou “ansioso” para parecer comprometido. Segundo a especialista, esse tipo de resposta soa artificial e pode prejudicar a avaliação. “Vale lembrar que o recrutador sempre busca identificar como o candidato lida com suas limitações, ou seja, negar que exista algo a melhorar só atrapalha a forma de conduzir sua entrevista”, orienta Anna.

Diante desse cenário, demonstrar atitude diante da dificuldade e a busca por soluções práticas como treinamentos, orientações, feedbacks, conversas com colegas de trabalho e até mesmo a autoreflexão - de entender que ponto profissional necessita de maior dedicação. “Essa postura transmite segurança e responsabilidade, mostrando que o profissional encara o aprendizado como parte natural da carreira”, afirma a gestora.

Exemplos reais no ambiente de trabalho

É recomendável usar exemplos reais do ambiente de trabalho ao falar sobre fraquezas?Como recomendação da gestora de RH, o ideal é evitar citar nomes, situações constrangedoras ou falar negativamente sobre gestores e colegas. “A intenção é mostrar aprendizado, e não justificar comportamentos passados. Um bom caminho é mencionar situações já superadas, em que o profissional identificou uma dificuldade e conseguiu evoluir”, pontua Anna.

A gestora de recursos humanos exemplifica como pode ser feito: “No início da minha carreira eu tinha dificuldade em delegar tarefas, mas aprendi a confiar mais na equipe e hoje vejo os resultados disso”, afirma.

Anna complementa ao dizer que, o mais importante é que o exemplo seja comportamental, e não técnico, pois o recrutador está interessado em entender como o candidato reage, aprende e se desenvolve diante dos desafios.