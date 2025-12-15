Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.200; veja como concorrer
CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas
O Pará tem duas vagas de aprendiz e 17 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.026,00, além de auxílio-transporte.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
VEJA MAIS
Marketing – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 14h às 20h
• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5874090
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5874090
Administração – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.126,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 5878450
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5878450
Engenharia de Produção – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 15h às 21h
• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
• Código da OE: 5856259
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856259
Informática – (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 12h às 18h
• Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre
• Código da OE: 5854168
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854168
Administração – (Estágio)
• Cidade: São Miguel do Guamá – PA
• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5865031
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5865031
Administração – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 3º ao 18º semestre (possível erro de origem, mas mantido)
• Código da OE: 5872828
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5872828
Informática – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 9h às 14h
• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre
• Código da OE: 5816004
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004
Recursos Humanos – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10h às 16h
• Requisitos: Cursando 1º ao 3º semestre
• Código da OE: 5879954
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5879954
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
