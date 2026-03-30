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Escola de Governança do Pará abre PSS com vagas para níveis médio e superior; saiba mais

Inscrições são gratuitas e exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
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Os salários variam de R$ 1.533,92 a R$ 3.752,86, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei (Reprodução/Jader Paes / Agência Pará)

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) lançou nesta segunda-feira (30) o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2026 para contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior. Ao todo, são ofertadas 19 vagas para atuação na Região Metropolitana de Belém.

As inscrições estarão abertas entre os dias 31 de março e 1º de abril, exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo do Pará (Sipros). Os salários variam de R$  1.533,92 a R$ 3.752,86, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei.

De acordo com o edital, as contratações serão realizadas em caráter temporário para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme a legislação estadual vigente. A aprovação no processo não garante contratação imediata, que dependerá da demanda da administração e da ordem de classificação dos candidatos.

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Etapas

• Inscrição (de caráter habilitatório);
• Análise documental e curricular (de caráter eliminatório e classificatório);
• Entrevista individual (de caráter eliminatório e classificatório).

Requisitos 

• Ser brasileiro (nascido no Brasil ou naturalizado);
• Ter pelo menos 18 anos;
• Estar em dia com a Justiça Eleitoral e, no caso dos homens, com o serviço militar;
• Estar com os direitos políticos ativos;
• Não ter condenação criminal definitiva;
• Não ter sido punido de forma que impeça trabalhar em cargo público;
• Ter comportamento ético e adequado para a função.

Os candidatos aprovados deverão comprovar aptidão física por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), apresentar diploma ou certificado de conclusão compatível com o cargo pretendido e, quando necessário, registro no respectivo conselho de classe. O edital também prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a condição declarada.

A EGPA informa que todas as etapas, convocações e resultados serão divulgados nos sites oficiais do Sipros e da instituição, além do Diário Oficial do Estado. É de responsabilidade do candidato acompanhar as atualizações do certame. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a comissão organizadora pelo telefone (91) 97601-0668.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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