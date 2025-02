Confira processos seletivos abertos no estado e os prazos de inscrição

Instituições divulgam processos seletivos para preenchimento de vagas em diversas áreas em Belém. Em alguns casos, as oportunidades são para postos com contratação temporária e outros de maneira fixa. As vagas estão distribuídas em Belém e demais municípios, contemplando setores como logística, administração e saúde, por exemplo. Interessados devem realizar as inscrições nas plataformas indicadas e se atentar aos prazos de cada instituição.

A Fundação ParáPaz está entre as entidades com possibilidades de vagas na capital paraense. Nesse caso, foi aberto um processo seletivo simplificado para vagas de contratação temporária. As inscrições terminam nesta sexta-feira (14) e devem ser feitas exclusivamente através da plataforma: https://www.sipros.pa.gov.br/

No total, são 11 vagas temporárias com carga horária de 30h semanais, com salários que variam de acordo com a função desempenhada e contam com benefícios e gratificações. As vagas na Fundação são distribuídas entre os municípios de Belém, Altamira, Santarém, Parauapebas, Santa Maria e Castanhal.

Outra instituição que abriu oportunidades de trabalho na capital é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR). O centro é um órgão do governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

As vagas são para as áreas administrativa e logística, com prazo de inscrição até o dia 28 de fevereiro. Nesse caso, as inscrições devem ser feitas por meio da plataforma “Burh” e Pessoas com Deficiência (PCD) também serão contempladas. Data e local de provas provas e entrevistas serão informadas pela instituição após a avaliação dos candidatos.

Confira as vagas disponíveis nas instituições

Fundação ParáPaz

Enfermeiro

Técnico em Gestão Social (Psicologia, Pedagogia e Serviço Social)

Professor de Educação Física

Auxiliar Operacional (nível fundamental)

CIIR

Supervisor do Serviço de Atenção ao Usuário (SAU)

Coordenador de Logística