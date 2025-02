Emprego: veja quais as 6 habilidades mais procuradas no mercado de trabalho

O novo mercado de trabalho valoriza um conjunto de habilidades que vão além do domínio técnico, impulsionadas pelas transformações tecnológicas e pelas rápidas mudanças no cenário global. O coordenador do curso de Psicologia da UniSul, Marcos Henrique Antunes, enfatiza a necessidade de profissionais que equilibrem competências técnicas (hard skills) e comportamentais (soft skills) para enfrentar os desafios impostos pelas evoluções tecnológicas, sociais e econômicas.

Segundo o coordenador, as empresas estão cada vez mais buscando profissionais que tenham a capacidade de se adaptar, colaborar e inovar em um ambiente de rápidas mudanças. Além disso, é importante que as empresas entendam e apoiem a diversidade e a inclusão das pessoas. Isso significa que a gestão deve reconhecer e respeitar a diversidade das pessoas, e não excluir algumas delas.

O mercado de trabalho pertence àqueles que deixam de aprender, e priorizam a empatia e criatividade. Abaixo, confira algumas das principais habilidades mais procuradas pelas empresas em 2025!

1. Pensamento Crítico

O pensamento crítico vai além da simples análise de informações. É a arte de questionar, investigar a fundo e construir conclusões sólidas. Para aprimorar essa habilidade, considere:

Desenvolvimento da lógica: invista em cursos que fortaleçam o raciocínio lógico e a capacidade de análise, como lógica formal ou métodos quantitativos.

Análise de cenários complexos: utilize estudos de caso para desvendar a complexidade de situações do mundo real, identificando padrões e soluções inovadoras.

Diálogo construtivo: participe ativamente de debates e grupos de discussão, onde você pode refinar seus argumentos e explorar diversas perspectivas.

2. Inovação

Inovação é mais do que apenas ter ideias criativas; é a capacidade de transformar essas ideias em realidade. Para impulsionar a capacidade de inovação:

Cultive a curiosidade: explore novos campos, tendências emergentes e tecnologias disruptivas.

Experimentação prática: participe de workshops de design thinking e hackathons para colocar suas ideias à prova e aprender com a prática.

Feedback contínuo: busque o feedback de colegas, mentores e até mesmo de potenciais usuários para aprimorar suas propostas e identificar oportunidades de melhoria.

3. Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) não é apenas o futuro, mas o presente do mercado de trabalho. Para se destacar nesse cenário:

Educação em IA: invista em cursos e treinamentos que ofereçam uma base sólida em conceitos e ferramentas de IA.

Experimentação prática: explore ferramentas de IA como o ChatGPT para entender seu funcionamento e aplicações práticas.

Acompanhamento contínuo: mantenha-se atualizado sobre as últimas inovações em IA, especialmente aquelas relevantes para sua área de atuação.

4. Aprendizagem Ativa

A aprendizagem ativa é a chave para se manter relevante em um mundo em constante mudança. Para se tornar um aprendiz ativo:

Identifique suas lacunas: avalie suas habilidades e conhecimentos para identificar áreas que precisam de desenvolvimento.

Participação em eventos: compareça a eventos e palestras do setor para se manter atualizado sobre as últimas tendências e novidades.

Aplicação prática: procure oportunidades para aplicar seus conhecimentos em projetos reais, seja no trabalho, em projetos voluntários ou em experimentos pessoais.

5. Resiliência

A resiliência é a capacidade de se recuperar de desafios e adversidades, um atributo essencial no mundo do trabalho moderno. Para fortalecer a resiliência:

Autoconhecimento: invista em autoconhecimento por meio de terapia, coaching ou outras práticas que ajudem você a entender suas emoções e reações.

Metas realistas: defina metas alcançáveis e celebre suas conquistas, por menores que sejam.

Inteligência emocional: desenvolva sua inteligência emocional para lidar com o estresse, regular suas emoções e construir relacionamentos saudáveis.

6. Liderança

A liderança vai além de dar ordens; é a capacidade de inspirar e motivar outros a alcançar um objetivo comum. Para aprimorar suas habilidades de liderança:

Formação em liderança: participe de cursos e programas de desenvolvimento de liderança que abordem tanto aspetos teóricos quanto práticos.

Mentoria: busque mentoria com líderes experientes que possam compartilhar suas experiências e oferecer orientação.

Comunicação eficaz: aprimore sua comunicação para articular suas ideias com clareza, inspirar confiança e construir relacionamentos sólidos com sua equipe.