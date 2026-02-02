Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Emprego chevron right

CIIR abre vagas para agente de portaria, auxiliar administrativo e jovem aprendiz; confira

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma digital Burh

Thaline Silva*
fonte

O CIIR é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) (Reprodução/ Agência Pará)

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está com processos seletivos abertos para os cargos de agente de portaria, auxiliar administrativo e jovem aprendiz na área administrativa, com formação de Banco de Talentos. As oportunidades são destinadas a pessoas com e sem deficiência (PcD).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma digital Burh e seguem abertas até 4 de fevereiro. Antes de se candidatar, o CIIR orienta que os interessados consultem os requisitos específicos de cada função.

Cargos 

Para o cargo de agente de portaria, é exigido ensino médio completo, experiência anterior em portaria, controle de acesso, recepção ou áreas correlatas, além de noções básicas de informática. Experiência com atendimento ao público é considerada um diferencial.

Já para auxiliar administrativo, os candidatos devem ter ensino médio completo, sendo desejável estar cursando o ensino superior em Administração ou áreas afins. Também é necessário ter experiência em rotinas administrativas e conhecimentos básicos a intermediários do Pacote Office.

O processo seletivo também inclui vagas para jovem aprendiz na área administrativa, voltadas a candidatos entre 18 e 24 anos — sem limite de idade para pessoas com deficiência. É necessário estar matriculado e frequentando a escola ou já ter concluído o ensino médio, não possuir vínculo empregatício formal e ter disponibilidade para participar do curso teórico da instituição formadora. Conhecimentos básicos em informática são desejáveis.

A seleção será realizada em etapas. Inicialmente, o setor de Recursos Humanos do CIIR fará a análise dos currículos. Os candidatos que avançarem serão informados posteriormente sobre data, horário e local das etapas presenciais, que incluem prova e entrevista.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

