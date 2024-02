CIEE tem 108 vagas de estágio abertas no Pará; veja as oportunidades

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) informou que está com 108 vagas abertas no Pará nesta semana, sendo nove vagas de aprendiz e 99 vagas de estágio. Também há três processos seletivos em andamento, um da Caixa Econômica e dois da Anvisa.

As oportunidades são para estudantes do ensino médio e de alguns cursos do ensino superior, de graduação e pós-graduação. Dependendo da vaga, a remuneração pode chegar a R$ 1.665,22.

Os interessados devem acessar o Portal CIEE, ou entrar em contato pela Central de Atendimento, no número 3003-2433.

Confira as principais vagas de estágio abertas:

PROCESSO SELETIVO CAIXA 01/2024

Período das inscrições: 24/01/2024 até 29/02/2024

Ensino Médio:

R$ 500,00 para: 4 horas por dia - 20 horas por semana.

Ensino Superior:

R$ 880,00 para: 4 horas por dia - 20 horas por semana (Apenas nas localidades onde há essa obrigatoriedade por Lei/Decreto).

R$ 1.100,00 para: 5 horas por dia - 25 horas por semana

PROCESSO SELETIVO ANVISA EDITAL 01/2024 - NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR GRADUAÇÃO

Período das inscrições: 22/01/2024 até 15/02/2024

Ensino Médio:

R$ 486,05 para: 4 horas por dia - 20 horas por semana.

Ensino superior - graduação:

R$ 1.125,69 para: 6 horas por dia - 30 horas por semana.

PROCESSO SELETIVO ANVISA EDITAL 01/2024 - PÓS-GRADUAÇÃO

Período das inscrições: 22/01/2024 até 15/02/2024

Ensino superior - pós - graduação:

R$ 1.665,22 para: 6 horas por dia - 30 horas por semana.

ADMINISTRAÇÃO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 700,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 08:00 - 14:00

REQUISITOS: 2° ao 7° semestre

CÓDIGO DA OE: 5044837

GASTRONOMIA - BELÉM - (ESTÁGIO)

REMUNERAÇÃO: R$ 671,56 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: A combinar

REQUISITOS: 2° ao 6° semestre

CÓDIGO DA OE: 5040600

DESIGN -BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 500,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: A combinar

REQUISITOS: 1° ao 6° semestre

CÓDIGO DA OE: 4999548

EM ADMINISTRAÇÃO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 650,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 08:00 - 12:00

REQUISITOS: 3° ao 6° semestre

CÓDIGO DA OE: 5018564

COMUNICAÇÃO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO:R$ 500,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: A combinar

REQUISITOS: 3° ao 8°semestre

CÓDIGO DA OE: 5040476